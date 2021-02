Fiscalía mexicana acusa a gobernador de crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Fiscalía General de la República solicitó el martes a la Cámara de Diputados que inicie un proceso de desafuero contra el gobernador del fronterizo estado de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El escrito presentado a la cámara está dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario oficialista, Moisés Ignacio Mier, e indica que la solicitud será ratificada por la fiscalía el jueves.

El procedimiento de desaforar a un gobernador es necesario si la fiscalía quiere detenerlo y enjuiciarlo mientras ocupa el cargo, pero se trata de un proceso largo que implica una investigación por parte de los legisladores.

Cabeza de Vaca, del opositor Partido de Acción Nacional, gobierna desde 2016 en Tamaulipas, un estado en la esquina noreste de México con altos niveles de violencia vinculada a los cárteles.

En su cuenta oficial de Twitter, el gobernador acusó a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, de filtrar “una supuesta acusación” en su contra con el objetivo de iniciar una “embestida política”.

“De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito”, escribió. “Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”.

Cabeza de Vaca es licenciado en administración de empresas de la ciudad fronteriza de Reynosa que estudió en Houston, Texas, y fue diputado y senador.

Varios gobernadores de la región, cuna de los cárteles de los Zetas y del del Golfo, han sido acusados de delitos de corrupción.

Uno de ellos, Tomás Yarrington, del Partido Revolucionario Institucional y que gobernó entre 1999 y 2005, fue extraditado de Italia a Estados Unidos en 2018 y enfrenta cargos de narcotráfico.