Exigen vuelta gradual y voluntaria a las escuelas dominicanas

Un grupo de miembros del colectivo Padres por la Educación presencial (PPEDRD) protestan frente al Ministerio de Educación exigiendo la vuelta a la docencia en los colegio hoy, en Santo Domingo (República Dominicana). En el país, la educación presencial fue suspendida a todo nivel desde la llegada de la pandemia, en marzo de 2020. EFE/ Orlando Barría

Santo Domingo, 24 feb (EFE).- Un grupo de padres exigió este miércoles frente al Ministerio de Educación dominicano la vuelta a la docencia en colegios y ser parte de las reuniones del Consejo Nacional de Educación relativas al retorno a las aulas.

Al grito de "abran las aulas", el colectivo de Padres por la Educación Presencial en República Dominicana (Ppeprd) abogó por el retorno "seguro, gradual y voluntario a la educación presencial" en el actual contexto de la pandemia de la covid-19, que consideran un tema de urgencia y prioridad nacional, según señaló Efe la vocal de Ppeprd, Monserrat Bordas.

Así esperan poder expresarlo en el comité educativo que se reúne hoy, si se les permite participar en él, donde sugerirán seguir el ejemplo de otros países que han reanudado las clases presenciales como Argentina, Chile, Brasil o, incluso, Haití, tras meses de cierre de las escuelas a causa del coronavirus.

El colectivo entiende que no se están representando ante el consejo los intereses y derechos de los escolares dominicanos, que llevan casi un año fuera de las aulas.

"Como madres hemos tenido una gran responsabilidad de tirarnos encima la educación de nuestros hijos en todos los sentidos, más el encierro, y no tenemos opciones" que supongan una alternativa a tenerlos en casa, señaló.

A su entender, al principio era necesario el sacrificio, pero ahora constituye "una incoherencia" ya que "otros lugares están abiertos", dijo Bordas en referencia al sector turístico y de ocio.

No es posible que el Estado Dominicano otorgue mayor prioridad a otros sectores y que la educación no sea incluida en las políticas de reactivación que se están implementando a la fecha, porque la educación, tanto la pública como la privada, "necesita ser un derecho respetado para todos los niños dominicanos", apuntó.

El año escolar 2020-2021 comenzó oficialmente el pasado 2 de noviembre de forma virtual, por internet, televisión y radio para todos los alumnos del sistema educativo, que suman 2.8 millones de estudiantes desde primaria hasta bachillerato.

Los ministerios de Salud Pública y de Educación están consensuando con distintos sectores los protocolos a aplicar para impartir clases semipresenciales, sin embargo, por ahora no se baraja una fecha concreta para el retorno parcial a las aulas, algo que dependerá de los niveles de incidencia de la covid-19.