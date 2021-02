EXCLUSIVA. Primeras palabras de Roberto Leal tras el nacimiento de su segundo hijo, Leo

17/12/2019 Roberto Leal está pletórico tras el nacimiento de su hijo Leo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24



El pasado día 21 nacía, en un hospital madrileño, el segundo hijo de Roberto Leal y Sara Rubio, un niño al que han llamado Leo y que, tan sólo tres días después de su llegada al mundo ya está en casa con su hermanita Lola, tal y como han desvelado el presentador y su mujer.



Ahora, Roberto, pletórico y muy emocionado, nos habla por primera vez del nacimiento de Leo y de cómo se encuentran tanto el pequeño como su mamá.



- CHANCE: Darte la enhorabuena



- ROBERTO: Muchas gracias



- CH: ¿Qué tal ha ido todo?



- ROBERTO: Muy bien. Todo muy bien. Parto natural, todo muy tranquilo. La madre está estupenda, el niño divino y nosotros contentos. Estábamos esperándole.



- CH: ¿Ya estáis todos en casa?



- ROBERTO: Sí, sí



- CH: ¿Se llama Leo por alguna razón en especial?



- ROBERTO: Pues la verdad es que no. Nos gustan mucho los nombres cortos y ya en su día cuando se quedó embarazada de Lola pensábamos que si era niño se iba a llamar así y luego fue niña y yo quería que se llamase Lola. Ha sido un poco elección de la madre porque ya lo tuvo claro ella. Decia del niño me encargo yo y de la niña tú. Pero a mí me encanta Leo, los nombres cortos me gustan y encima doble L... Ha sido sin querer pero Leo Leal, Lola Leal... Está bien.



- CH: Has comentado que fue parto natural ¿pudiste estar allí dentro con ella?



- ROBERTO: Sí, sí. Ningún problema. Se puede estar. Solamente un acompañante con el tema covid pero lo que sí sin visitas evidentemente y todo más rápido porque en apenas 48 horas si todo va bien estás en casa.



- CH: ¿Qué tal se porta el peque?



- ROBERTO: Muy bien. De momento bien. Si es que claro, no se puede medir. Tiene tres días de vida, entonces ahora mismo...



- CH: ¿Te ha cambiado mucho la vida de uno a dos?



- ROBERTO: De momento no lo sé. Ahora somos casi familia numerosa. Estamos muy contentos. No te puedo decir si se porta bien o mal porque realmente en dos días... En el hospital ha estado muy bien, ayer lloriqueó un poco aquí en casa pero es normal, ha salido de ahí hace 72 horas y ahora ruido... Poquito a poco adaptándonos a él.



- CH: ¿La hermana mayor como lo está llevando?



- ROBERTO: Muy bien



- CH: De ser la reina de la casa...



- ROBERTO: Bueno, sigue siendo la reina. Él ahora mismo digamos que es el infante. Bien, muy bien, ella ya ejerciendo de hermana mayor. Súper feliz con él. Desde hace tiempo ya estaba contando los días y ya cuando llego ayer le miraba como diciendo que pequeño, se lo esperaría un poco más grande. Pero bien, ya jugando con él, queriendo bañarlo, peinarlo... y bueno sí, ejerciendo de hermanita mayor. Muy bien



- CH: ¿Habéis sacado algún parecido a Leo ya?



- ROBERTO: De momento no. Los niños cuando nacen no se parecen a nadie. Eso que dicen los padres de se parece a tal... a mí eso me cuesta porque yo creo que se parece a otro bebé con la misma edad. Supongo que a medida que vaya cogiendo días y semanas se irá pareciendo a alguien pero de momento... Que esté bien que es lo que está y ya está