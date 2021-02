Estados Unidos.- Iberdrola acudirá a subastas en Reino Unido, EEUU, Dinamarca, Francia, Japón y Alemania para crecer en marina

30/09/2020 El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, durante su intervención en la inauguración de la planta Andévalo de Iberdrola, primer proyecto fotovoltaico de la compañía en Andalucía. En Puebla de Guzmán (Huelva, Andalucía, España), a 30 de septiembre de 2020. ECONOMIA María José López - Europa Press



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Iberdrola participará en los próximos meses en subastas en Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Francia, Japón y Alemania para seguir impulsando su crecimiento en eólica marina, según anunció el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán.



En una presentación a analistas con motivo de los resultados de 2020, Galán centró en estos mercados la apuesta de la energética para la eólica marina en los próximos 12-18 meses. "Estamos analizando y trabajando en los proyectos para poder participar en estas subastas", dijo.



Iberdrola cuenta ya con 1.300 megavatios (MW) de capacidad instalada con cerca de 2.600 MW en construcción, sin costes de lecho marino. Además, posee una cartera adicional de alta calidad de 19.000 MW, de los que 9.000 MW están listos para construir con coste del lecho marino cercano a cero.



Asimismo, tiene 10.000 MW que están en desarrollo en mercados como Suecia, Japón, Polonia e Irlanda, para alcanzar una contribución a su resultado bruto de explotación (Ebitda) de 2.300 millones de euros en 2030.



ACELERACIÓN EN ESTADOS UNIDOS CON LA LLEGADA DE BIDEN.



En el caso concreto de Estados Unidos, Galán destacó que el cambio en la Administración del país, con la llegada de Joe Biden, ha "acelerado" el desarrollo de instalaciones marinas, bloqueado en la última parte del Gobierno de Donald Trump. "Tienen objetivos ambiciosos y estamos llevando negociaciones con la Administración, ya que son conscientes de que tienen que permitirnos trabajar para acelerar estos proyectos", dijo.



A este respecto, valoró que en el caso concreto de Vineyard Wind 1, el que será el primer gran proyecto a escala de eólica marina en Estados Unidos, se hayan elevado los créditos fiscales (ITC, por sus siglas en inglés) del 18% previsto al 30%, y pidió "mayor visibilidad" para estos créditos.



ACUSA A LAS PETROLERAS DE GENERAR UNA BURBUJA EN EL SECTOR.



Por otra parte, Galán insistió en "dar la bienvenida" a la competencia en el sector a las petroleras, aunque consideró que deben "aclarar su posición", ya que no pueden pagar "precios elevados" en las subastas de eólica marina y decir después que "hay una burbuja en el sector". "Igual eso mismo lo han generado ellos", añadió al respecto.



De todas maneras, el presidente de Iberdrola aseguró que no le sorprenden esos precios elevados que están ofreciendo las petroleras para entrar en el negocio, ya que "tienen que demostrar al mercado que están totalmente comprometidos".



"En Iberdrola no estamos en esa posición", dijo, subrayando que si las petroleras pagan "mucho dinero" en esas subastas es algo que da "más valor" al 'pipeline' de la energética.



No obstante, consideró que esas compañías acuden al mercado de las renovables con esos precios y "hacen esa locura, tendrán que responder ante sus accionistas".



TOMARÁ MEDIDAS SI DECISIONES DE MÉXICO AFECTAN A IBERDROLA.



Por otra parte, respecto a la presión del Gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador sobre las energéticas extranjeras, entre ellas Iberdrola, Galán reafirmó que la compañía "no crea política energética en los países donde está, sino que la elabora el Gobierno".



En cualquier caso, advirtió de que si las decisiones afectan a sus accionistas "lo analizará para tomar las medidas pertinentes".