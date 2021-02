Estados Unidos.- El sheriff de Los Ángeles descarta presentar "cargos" contra Tiger Woods al confirmar que sufrió un accidente

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El sheriff del condado de Los Ángeles en Estados Unidos, Alex Villanueva, ha descartado este miércoles presentar cargos contra el golfista Tiger Woods porque ha podido confirmar que el californiano sufrió un "accidente" con su coche que todavía mantiene hospitalizado.



"No contemplamos ningún cargo en este accidente", dijo Alex Villanueva, en comentarios difundidos en las redes sociales este miércoles. "Esto sigue siendo un accidente. Un accidente no es un crimen", añadió el máximo responsable policial del condado.



Villanueva repitió que no había evidencia de deterioro de Woods por medicación, alcohol o narcóticos y que los investigadores no perseguían cargos por conducción imprudente.



El golfista de 45 años estaba "despierto, receptivo y recuperándose" después de múltiples cirugías, según un comunicado a última hora del martes en la cuenta de Twitter de Woods. Tenía múltiples fracturas abiertas en la parte inferior de la pierna derecha y durante la cirugía le colocaron una varilla en la tibia y tornillos y clavos en el tobillo.



Las autoridades han dicho que Woods era la única persona en el vehículo y estaba consciente cuando los primeros en responder llegaron al lugar de los hechos el martes por la mañana.



El ganador de 15 'majores' jugó de forma oficial por última vez en diciembre de 2020 y se sometió a una cirugía para aliviar sus dolores de espalda. La quinta operación de espalda y la primera desde la intervención principal que tuvo en abril de 2017.



Woods ha estado involucrado en varios incidentes automovilísticos. El primero de ellos fue en 2009 cuando se estrelló contra un árbol. Le costó varios acuerdos de patrocinio cuando se reveló que ingresaría en una clínica de rehabilitación.



Y en 2017 fue encontrado dormido al volante de un turismo estacionado y fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. El californiano dijo que tuvo una reacción inesperada a los medicamentos recetados para el dolor de espalda y nuevamente se inscribió en una clínica rehabilitadora.