España (AMP).- Bárcenas dice al juez de Púnica que entregó 60.000 euros de un constructor a Aguirre entre 2007 y 2008

Asegura al juez que un tercero guarda "tres cajas" con documentación sobre los conocidos como 'papeles de Bárcenas'



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El exgerente y extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado ante el juez que instruye el caso 'Púnica' que entre 2007 y 2008 entregó junto al también extesorero del partido Álvaro Lapuerta a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre, un sobre con 60.000 euros que habían recibido de la constructora Ploder.



Bárcenas ha declarado durante más de dos horas este miércoles en calidad de testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, después de que hace unas semanas entregara un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en el que se mostraba dispuesto a colaborar tanto en la pieza relativa a la comisiones finalistas que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 como en la macrocausa Púnica.



Así, a las 16.00 horas ha arrancado su comparecencia, en la que ha explicado que fue el empresario Luis Gálvez quien entregó esa comisión que posteriormente ellos --Lapuerta en ese momento era tesorero del PP y Bárcenas gerente-- entregaron a Aguirre, y que no era la forma habitual de proceder ya que fue la única donación directa que recibió para el PP de Madrid, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.



Concretamente, ha explicado que el dinero fue recibido por Lapuerta, que fue metido en un sobre marrón de los usados en Tesorería del partido, y que por el peso serían billetes de 500 euros. Ambos, gerente y tesorero, bajaron a la planta primera de la sede de Génova y lo entregaron en mano a Aguirre, quien estaba en compañía del secretario general del partido en Madrid Francisco Granados y el que fuera el gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.



NO ERAN DONACIONES "ALTRUISTAS"



Preguntado por el objetivo de este tipo de donaciones, Bárcenas ha señalado que esas entregas de cuantías tan elevadas no eran nunca altruistas, aunque no ha especificado si el objeto de ésta en concreto era una contratación pública. Con todo, sí que habría dado a entender que tenía una finalidad.



Se da la circunstancia de que Ploder aparece en el auto del 2 de septiembre de 2019 por el que se imputó a Aguirre en la pieza 9 del caso 'Púnica', que versa sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, como una de las empresas que presuntamente pagó un 1 por ciento del presupuesto total para hacerse con la adjudicación de obras de centros de salud u hospitales en la Comunidad de Madrid.



Según explica el magistrado en esta resolución, el desvío del dinero público se producía a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato, que se veían obligadas a incrementar la oferta quepresentaban al concurso en ese 1 por ciento para publicidad a la que les obligaba el pliego.



Por otro lado, las fuentes consultadas también han señalado que el extesorero ha hablado sobre la reforma de la sede del PP de Madrid, que compartía edificio con la sede nacional, en la calle Génova. Al respecto, Bárcenas ha señalado que la reforma de la primera planta que se llevó a cabo entre 2006 y 2007 tenía un coste de entorno a un millón de euros y que la formación regional no podía hacía hacerse cargo.



Por ello, el PP de Madrid planteó costear la remodelación a través de donativos de empresarios y con ayuda de los fondos de la nacional, si bien la nacional se negó a sufragar las obras de los 'populares' madrileños, ha indicado el extesorero.



FUNDESCAM Y OHL



A preguntas de los fiscales y de las partes, el extesorero ha relatado también que antes de 2003 el que fuera secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y el entonces presidente del PP madrileño Pío García Escudero le consultaron cómo hacer para poder recibir donaciones en el partido a nivel regional, y le pidieron que les "abriera la puerta" de la CEOE para poder recibir donaciones de empresarios. Es entonces cuando nace Fundescam, de la que el extesorero ha especificado que se crea para la financiación irregular del partido.



Además, ha confirmado que más del 90 por ciento de las donaciones llegaban de constructoras, y que en concreto la de Juan Miguel Villar Mir, OHL, era donante habitual del partido, y que también donó al PP de Madrid. Cabe recordar que hace escasos meses, el juez instructor archivó la causa contra él por el contrato del tren de Navalcarnero en el caso 'Lezo'.



Durante la declaración, y dado que había reconocido haber recibido dinero de una constructora (Ploder) para el partido, alguna de las partes personadas ha pedido que dejara de declarar como testigo para pasar a ser imputado, si bien el magistrado no ha tenido en consideración esta petición y Bárcenas ha podido seguir soltando píldoras de la financiación del partido, como que todas las estructuras territoriales tenían 'caja b' que se usaba para las campañas electorales y que él desde la gerencia nacional marcaba el tope de gasto de dinero 'oficial' en atención a los cálculos que realizaba con la intención de voto.



LAS TRES CAJAS QUE GUARDA UN TERCERO



Pero la declaración del extesorero no se ha ceñido sólo al PP de la época de Aguirre, sino que ha llegado a señalar ante el juez que tiene a buen recaudo, en manos de otra persona, tres cajas con documentación relativa a la causa conocida como los 'papeles de Bárcenas' que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Sobre esto, ha especificado, según las fuentes consultadas, que ha comunicado ya a ese juzgado quién tiene esas cajas.



Por otro lado, la tarde ha dejado imágenes como la de charla que ha mantenido el extesorero con el juez antes de arrancar el interrogatorio, el encuentro previo con una de sus abogados, y frases como que no tenía animadversión hacia Aguirre, si bien ha admitido que con María Dolores de Cospedal (exsecretaria general del PP) sí se lleva fatal.