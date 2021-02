En Yemen, los refugiados vuelven a huir ante la escalada del conflicto en Marib

Entre tiroteos y ataques aéreos, Mahfuz Ahmed y su familia huyeron nuevamente, esta vez abandonando el campo para desplazados en Marib (norte de Yemen), donde los rebeldes hutíes reanudaron la ofensiva contra las fuerzas progubernamentales.

Tras más de cuatro años de haber escapado de los combates en Taez (sur del país), la semana pasada la familia se vio obligada a abandonar el campo de Al Zur, situado a 30 km de Marib, refugiándose en Jaw al Nassim, otro campo cercano a la ciudad.

"En Al Zur éramos unas 600 familias, ahora estamos dispersos", indicó a la AFP Ahmed, en una tienda de campaña que comparte con diez personas.

"Algunos se fueron a vivir con parientes. Hay varias familias en cada carpa, a veces hasta siete", añade, señalando refugios improvisados cercanos.

Apoyados por Irán, los insurgentes hutíes han intentado durante un año arrebatar este último bastión en el norte a las fuerzas gubernamentales, respaldadas por la fuerza aérea saudita.

Rica en petróleo, Marib había quedado relativamente al margen de la guerra, pero a comienzos de febrero los hutíes lanzaron una nueva ofensiva, con decenas de bajas en ambos bandos, y obligando a huir a centenares de familias.

La mujer de Mahfuz Ahmed, Huria, teme en particular por la educación de sus hijos. "Dejaron la escuela. Estaban bien antes, estudiaban, pero aquí no hay escuela ni maestros. No sabemos qué hacer", confió a la AFP.

- "Dos familias, una sola carpa" -

"Estamos dos familias en una carpa, con baño y cocina dentro", agrega, junto a dos niñas pequeñas sentadas en el suelo viendo dibujos animados.

Durante mucho tiempo, Marib ha sido un refugio para personas desplazadas que viven en 140 campamentos en la gobernación homónima. El conflicto, que de acuerdo a la ONU ha llevado al país a la peor crisis humanitaria del mundo, ha provocado más de 3,3 millones de desplazados.

La semana pasada, el emisario de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, instó a los rebeldes a "cesar" su ofensiva.

"Millones de civiles están en peligro, sobre todo por los combates que llegan hasta los campos de desplazados", declaró en una videoconferencia del Consejo de seguridad sobre Yemen.

Tras seis años de conflicto, con decenas de miles de muertes, Yemen sufre el colapso de su sistema sanitario, su economía o sectores como la educación.

Las hambrunas y el cólera amenazan a la población permanentemente, en los campamentos en particular.

En Jaw al Nassim, las familias comienzan a asentarse, con miedo a una prolongación de los combates, puesto que el campo no está equipado para satisfacer las necesidades más básicas, destacan organizaciones de desplazados y humanitarias.

"La situación es terrible. La mayoría de las familias necesitan un refugio urgentemente, productos no alimentarios, agua potable, servicios sanitarios y ayuda alimenticia", indicó a la AFP la portavoz para Yemen de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para Yemen, Olivia Headon.

Desde el inicio de la ofensiva, 1.048 familias abandonaron la región de Serwah, cerca de Marib, afirma.

Huir no es algo nuevo para Ali al Tohami. Primero dejó Hodeida (oeste), para dirigirse a Dhamar (centro), hasta finalmente terminar en Marib.

"Mis hijos se han enfermadao a causa del frío. No tenemos mantas ni depósitos de agua. Ni siquiera los baños son accesibles. ¡No podemos más!", confesó a la AFP.

