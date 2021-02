El ministro de Exteriores birmano viaja a Tailandia, primera visita tras el golpe

Un manifestante protenta ante la embajada de Tailandia en Rangún, por la visita del ministro de Exteriores de la junta militar de Birmania, Wunna Maung Lwin, a Bangkok. EFE/EPA/NYEIN CHAN NAING

Bangkok, 24 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de la junta militar de Birmania, Wunna Maung Lwin, viajó este miércoles a Bangkok, en el que es el primer viaje de un miembro del nuevo Ejecutivo al extranjero tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.

Un representante de las Fuerzas Aéreas de Tailandia, que pidió no revelar su identidad, confirmó a Efe que el ministro birmano llegó pasado el mediodía a una base aérea del norte de Bangkok.

El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, no quiso confirmar a los medios que se reunió con el canciller birmano o que se encuentra en el país, pero no lo desmintió.

"Algunos asuntos deberían ser confidenciales. Es un asunto del Ministerio de Exteriores. Como vecinos deberíamos escucharnos los unos a los otros en favor de la estabilidad. Eso es todo", dijo de manera críptica.

Wunna Maung Lwi fue nombrado por los militares golpistas como ministro de Exteriores en sustitución de Aung San Suu Kyi, que era también la consejera de Estado y que lleva en arresto domiciliario desde el golpe.

La visita del ministro birmano coincide con el viaje a Bangkok de la ministra de Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, como parte de sus intentos para impulsar una respuesta regional al golpe de Estado de Birmania.

Tras publicarse que la canciller tenía previsto viajar a Birmania este jueves, un portavoz del ministerio señaló que "después de tener en cuenta la actual situación y tras las consultas con otros países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), este no es el momento ideal".

Por segundo día consecutivo centenares de personas se han manifestado ante la embajada de Indonesia en Rangún, antigua capital birmana, donde se pide que no se reconozca como gobierno legítimo a la nueva junta militar.

Mientras siguen las protestas por todo el país en contra de la junta militar, la condena de los países occidentales y la ONU ha sido rotunda y generalizada.

Hasta el momento, Indonesia, Malasia y Singapur son los países de la ASEAN que se han mostrado más críticos con el golpe de Estado en Birmania, aunque otros miembros como Filipinas, Camboya o Tailandia han preferido no hacer ninguna crítica.

El Ejército de Birmania ejecutó un golpe de Estado el pasado 1 de febrero y detuvo al gobierno electo de la líder Aung San Suu Kyi, lo que ha desatado una ola de protestas masivas y la condena generalizada de los países occidentales y del ONU.