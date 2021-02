El Gobierno de Nicaragua inaugura la Casa Materna en el edificio incautado a medios de comunicación

Fotografía tomada el pasado 14 de diciembre en la que se registró al periodista Carlos Fernando Chamorro, al posar frente a la clausurada y desalojada sede de su medio Confidencial, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 23 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua inauguró este martes una Casa Materna en el edificio donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos "Esta Semana" y "Esta Noche", que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, crítico con el presidente del país, Daniel Ortega.

La Casa Materna, bautizada con el nombre de "Camila López", fue inaugurada por Carolina Dávila, ministra asesora del Presidente de la República para asuntos del Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais), según los medios oficiales.

"En esta Casa Materna que hoy estamos por la bendición de Dios y por la voluntad política del comandante Daniel y la compañera Rosario (Murillo) inaugurando, vamos a atender a más de 5.000 mujeres que se atienden y que esperamos partos acá en el Distrito Uno" de Managua, anunció la funcionaria en el acto.

En diciembre pasado, el Estado de Nicaragua cedió al Ministerio de Salud (Minsa) los edificios incautados a ese grupo de medios de comunicación y al canal 100 % Noticias, críticos con el Gobierno, y a nueve ONG que fueron ilegalizadas en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

El Estado no ha explicado el proceso de adjudicación sobre las instalaciones de esos edificios.

Efe ha intentado obtener una explicación oficial por parte del Gobierno sobre el procedimiento en contra de esos edificios, pero esta no ha sido posible.

DENUNCIA CONFISCACIÓN

El grupo de medios que dirige Chamorro denunció que esa Casa Materna fue inaugurada sobre "el local confiscado" a Confidencial en diciembre de 2018 y que, según las fotos publicadas por el diario digital gubernamental El 19, "utiliza muebles y equipos que quedaron en las oficinas tras el asalto y ocupación manu militari" hace 26 meses.

"El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecuta así el último acto de confiscación a la redacción de Confidencial, en complicidad con el Ministerio de Salud, que según Murillo cuenta con el invaluable apoyo del Gobierno de Taiwán, que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto", señaló el grupo de medios.

Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), dijo que "lo que han querido hacer" el Gobierno, al inaugurar una Casa Materna, "es encubrir el cierre de un medio de comunicación".

"Lo que todo el mundo puede ver hoy es que la dictadura ha erigido un monumento al crimen de la libertad de prensa y la libertad de expresión", indicó el periodista, que estuvo exiliado en el marco de la crisis.

El comunicador argumentó que el Estado adjudicó "ilegalmente al Ministerio de Salud una propiedad que no le corresponde, porque no hay un decreto, no hay resolución de ninguna clase por este robo, e intentan de alguna manera encubrirlo, sellarlo, al inaugurar un servicio de salud".

NO EXISTE FALLO JUDICIAL

Para Chamorro, si no existe un fallo judicial "para confiscar Confidencial", se trata de "un acto de facto, una orden de Ortega, ejecutada manu militari que anula a la Corte Suprema".

Los organismos de derechos humanos nicaragüenses han advertido que la confiscación es una figura que está prohibida en la Constitución Política.

En diciembre de 2018, la Policía Nacional allanó y se tomó por la fuerza los edificios donde funcionaban 100 % Noticias y el grupo de medios dirigidos por Chamorro, a los que funcionarios de Gobierno tildaron de "golpistas".

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.