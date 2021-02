El fiscal de Manhattan investiga los datos bancarios en el caso de un exasesor de Trump

En la imagen, Steve Bannon, exasesor de Donald Trump. EFE/Shawn Thew/Archivo

Nueva York, 24 feb (EFE).- El fiscal del distrito de Manhattan solicitó documentos financieros relacionados con la supuesta estafa en la que participó Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, para recabar fondos para el muro con México, informaron fuentes relacionadas con la investigación a CNN.

La oficina del fiscal estatal de Manhattan, Cyrus Vance, ha pedido información financiera al banco Wells Fargo, una de las entidades que gestionó los fondos recaudados en una supuesta campaña para financiar el muro fronterizo prometido por Trump, y GoFundMe, la plataforma de donaciones.

Esta medida avanza las investigaciones sobre Trump y su círculo de colaboradores en las que trabaja Vance y en el caso de Bannon reabre la posibilidad de que sea imputado por su papel en la campaña "We Build the Wall" (Construimos el muro).

Trump perdonó a Bannon justo antes de abandonar la Casa Blanca a finales de enero, pero ese beneficio solo tiene alcance federal y no afecta a las determinaciones a las que pueda llegar la Fiscalía y la justicia del estado de Nueva York.

El fiscal general de Nueva Jersey también trabaja en una investigación sobre la campaña para construir el muro, que recaudó 25 millones de dólares con la promesa de dedicarse exclusivamente a la construcción del muro contra la inmigración.

Bannon y sus colaboradores se repartieron al menos un millón de dólares para gastos personales, que nada tuvieron que ver con la construcción del muro.

Vance investiga también a Trump y la Trump Organization por posibles violaciones de las leyes fiscales, de seguros y financieras.

Bannon fue detenido este verano y puesto en libertad con cargos poco después con una fianza de 5 millones de dólares por su rol en la campaña para construir el muro a petición del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.