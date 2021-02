EEUU.- Arranca en el campamento de Matamoros el registro de los solicitantes de asilo que podrán entrar en EEUU

13/06/2020 Campamento de migrantes en Matamoros, México POLITICA CENTROAMÉRICA INTERNACIONAL MÉXICO LEXIE HARRISON-CRIPPS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Los primeros migrantes del campamento de Matamoros (Tamaulipas) que se beneficiarán de la puerta abierta por Estados Unidos para esperar dentro de este país la resolución de sus solicitudes de asilo cruzarán la frontera esta semana, según las agencias internacionales, que han comenzado este miércoles el proceso de registro en este enclave informal del norte de México.



El Gobierno de Joe Biden anunció este mes que permitiría la entrada de los migrantes repudiados por la anterior Administración, encabezada por Donald Trump. El plan arranca por quienes están en México bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), lo que abriría las puertas de Estados Unidos para unas 25.000 personas.



El proceso de registro para los potenciales beneficiarios arrancó el 19 de febrero, aunque de forma virtual, pero el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en colaboración con las autoridades estadounidenses, quiere llegar a todas las personas que están en el campamento de Matamoros --unas 750, algunas desde hace dos años--.



El proceso de registro físico ha comenzado este miércoles en el citado enclave, con vistas a que esta misma semana sean trasladadas unas 25 personas, una vez se hayan verificado sus datos y realizado las correspondientes pruebas médicas para verificar que no hay casos de COVID-19.



Resolver la situación del campamento de Matamoros es prioridad para los gobiernos de México y Estados Unidos, como han recordado en un comunicado conjunto ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).



Las cuatro organizaciones "respaldan el fin del Programa MPP para terminar la difícil situación humanitaria de miles de personas que han estado esperando en la frontera México-Estados Unidos desde 2019". Solo en los tres primeros días de funcionamiento, el portal de ACNUR para registrar los casos activos dentro del MPP ha registrado 8.000 casos correspondientes a unas 12.000 personas.



En este sentido, las organizaciones han defendido que, si el Gobierno de Estados Unidos mantiene su actual política, "todas las personas con casos activos bajo MPP podrán ingresar al país para seguir sus casos", si bien han advertido de que el programa aún no tiene un calendario cerrado, por lo que han apelado a la paciencia de los migrantes. "El proceso puede durar varios meses", han señalado.



La Administración estadounidense también ha lanzado mensajes en el mismo sentido en las últimas semanas, para señalar que los casos se irán resolviendo progresivamente y pedir a los migrantes que no acudiesen en masa a la frontera con la esperanza de poder cruzarla a corto plazo.