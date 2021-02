Ecuador se sume en su peor crisis carcelaria con decenas de reclusos muertos en un día

Actualiza con nueva cifra de muertos y declaración de la Defensoría del Pueblo ///Guayaquil, Ecuador, 24 Feb 2021 (AFP) - Al menos 75 reclusos murieron y varios resultaron heridos en una serie de revueltas que estallaron simultáneamente este martes en tres prisiones del sobrepoblado sistema penitenciario de Ecuador, y que según autoridades están relacionadas con choques de bandas criminales que se financian del narcotráfico.El país se enfrenta a una crisis carcelaria sin antecedentes: 33 presos fallecieron en la prisión de Turi, en la ciudad de Cuenca (sur); 21 en la Regional de Guayaquil (suroeste) y ocho en la de Latacunga (centro), señaló en principio Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI).En la noche, la entidad informó por Twitter que "se registra el aumento de decesos de 13" presos en el puerto guayaquileño.Moncayo descartó víctimas mortales entre el cuerpo de custodia, pero habló de "policías que han sido heridos", sin precisar el número.La Defensoría del Pueblo tildó de "masacre sin precedentes" los amotinamientos, que también deja reclusos heridos, según autoridades.El organismo expresó su "preocupación por la falta de seguridad que vive el país, la cual se refleja el aumento de la delincuencia y violencia al interior de los centros carcelarios".En las afueras de la penitenciaría de Guayaquil, unas 40 mujeres trataban de tener noticias de sus familiares. Daniela Soria, una madre de 29 años, aseguró haber recibido una transmisión de voz de Ricardo, su esposo sentenciado a tres años por narcotráfico. "¡Me van a matar, sácame de aquí. Diles que me cambien de pabellón!", se escucha decir al hombre en el mensaje por WhatsApp que compartió Soria con un periodista de la AFP. "Queremos que nos pasen la lista de muertos. Sabemos que aún siguen los problemas porque allí todos tienen teléfono y mi esposo no me llama", clamó la mujer en medio del ajetreo de ambulancias.La Fiscalía dijo que la violenta jornada la desencadenaron "enfrentamientos de bandas criminales".De su lado, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, denunció una arremetida simultánea de "organizaciones criminales". Las autoridades "están actuando para retomar control de cárceles", señaló el mandatario en Twitter.Ya entrada la noche, policías y guardias penitenciarios lograron restablecer el orden, según indicó a la AFP una fuente de la SNAI. Las Fuerzas Armadas también fueron movilizadas a los exteriores de las cárceles. - Cárceles tomadas - La autoridad de prisiones describió la feroz disputa que libran bandas organizadas que se nutren del tráfico de drogas y que emplean las cárceles como bases de operaciones.Según Moncayo, el lunes los custodios decomisaron dos armas de fuego que iban a ser utilizadas para aniquilar a los líderes de una de las organizaciones enfrentadas que están presos en Guayaquil. Sus enemigos quisieron anticiparse a "las acciones violentas" y ordenaron el "asesinato de privados de libertad en otros centros", indicó. El funcionario mencionó a grupos como Los Pipos, Los Lobos, Tigrones y Chone Killers."Allí adentro es como un mercado. Hay de todo: drogas, armas, hasta perritos. Todo se vende", según Soria. "Cuando los presos ven la violencia venir, se encierran con candados en sus celdas", narró antes de salir corriendo detrás de una ambulancia.El gobierno activó un puesto de mando unificado para enfrentar la crisis, que coincide con la movilización de cientos de indígenas que reclaman en Quito un recuento de votos tras la primera vuelta presidencial del 7 de febrero. Su candidato, el ambientalista Yaku Pérez, denuncia haber sido víctima de un supuesto fraude que lo excluyó del balotaje de abril.En diciembre, varios amotinamientos en cárceles ecuatorianas atribuidos a disputas de poder entre organizaciones delictivas y del narcotráfico dejaron once presos muertos y otros siete heridos.El sistema penitenciario de Ecuador está compuesto por cerca de 60 centros con capacidad para albergar a 29.000 personas y cuenta con 1.500 guardias, registrándose un déficit de por lo menos 2.500 custodios. La sobrepoblación ronda el 30% (38.000 reclusos).El gobierno decretó un estado de excepción carcelario por 90 días que concluyó en noviembre, y que buscaba básicamente recuperar el dominio sobre las prisiones. Ante la violencia, adoptó la misma medida en 2019.La Defensoría del Pueblo, que responsabilizó de la situación carcelaria al Estado por incumplir "su obligación de garante frente a los derechos" de los reclusos, reportó que en 2020 se registraron 103 asesinatos dentro de las penitenciarías.Desde enero y hasta este martes, la Policía había informado de tres muertos en choques entre reclusos.El organismo gubernamental a cargo de las prisiones ha reconocido la falta de personal de seguridad, lo que "dificulta las acciones de respuesta inmediata" frente a las revueltas de presos.En medio de la pandemia del covid-19 y para disminuir la cantidad de presos, Ecuador aplicó el año pasado medidas sustitutivas para quienes cumplían penas por delitos menores, con lo que logró bajar de 42% a 30% la cantidad de reos.