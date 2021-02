Dinamarca aprueba nueva ley epidémica después de meses de controversias. EFE/EPA/Mads Claus Rasmussen

Copenhague, 23 feb (EFE).- El Parlamento danés aprobó hoy una nueva ley epidémica que permite aislamientos y hospitalizaciones forzosas tras varios meses de controversia y que sustituye a la legislación temporal adoptada hace un año por el inicio de la pandemia de coronavirus.

La nueva ley fue aprobada por 81 votos a favor y 15 en contra y contó con el apoyo de ocho de los diez grupos parlamentarios de la Cámara danesa, con excepción de los dos partidos más a la derecha del arco parlamentario.

Las autoridades podrán a partir de ahora obligar a aislarse o a ser internadas a personas que se estén infectadas con una enfermedad peligrosa o exigir a empresas y asociaciones que entreguen datos de personas si eso puede contribuir al rastreo de casos de contagio.

Obligación del uso de la mascarilla, prohibición de concentraciones de personas en lugares públicos y cierre de asilos o de hospitales son otras de las medidas incluidas.

Pero el Gobierno ya no podrá impulsar restricciones o cerrar la actividad económica sin contar con el apoyo previo del Parlamento, al contrario de lo que ocurría con la ley provisional vigente hasta ahora, que expiraba el 1 de marzo.

Una comisión formada por once personas nombradas por el Gobierno y las autoridades sanitarias funcionará además como órgano asesor para futuras epidemias.

La legislación aprobada no incluye sin embargo la vacunación obligatoria, una medida incluida en el proyecto inicial presentado en octubre pasado y que fue retirada después de la oposición de varias organizaciones y partidos y de varias protestas ciudadanas, que se repitieron hoy frente a la sede del Parlamento.

Una enmienda presentada a última hora obligará además a que la ley sea sometida a evaluación el próximo otoño.