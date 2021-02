Diego García Carrera: "Me parece bien el traslado de la marcha a Sapporo"

Diego García Carrera. EFE/EPA/FELIPE TRUEBA/Archivo

Madrid, 24 feb (EFE).- El marchador madrileño Diego García Carrera, especializado en los 20 kilómetros, declaró este miércoles que le parece "bien" el traslado de ubicación de su competición de Tokio a Sapporo en los próximos Juegos Olímpicos.

Las pruebas de marcha y de maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán en Sapporo, 800 kilómetros al norte de la capital, para preservar la salud de los atletas debido a las condiciones climatológicas.

"Me parece bien, porque cuando competí en Doha (Catar) en 2019 me fue fatal. Allí la sensación térmica era de 41 grados y como se esperaba que en Tokio fuera parecida se decidió el cambio. Sapporo es como La Coruña. Se puede garantizar una temperatura más agradable. No creo que haga frío, pero por lo menos diez grados menos que en Tokio sí habrá", comentó el atleta madrileña, que no podrá disfrutar de la Villa Olímpica junto al resto de deportistas.

"De primeras nos da pena perder el espíritu olímpico, pero en este escenario, que no sabemos hasta quÉ punto se podrá disfrutar el ambiente, no tanto", confesó García Carrera, para el que sería "una buena noticia" que en próximos Juegos hubiera otra distancia de marcha como los 35 kilómetros.

Por último, el atleta madrileño, subcampeón de Europa en 20 kilómetros marcha y galardonado con el Premio Admiral al mejor deportista joven masculino, reconoció que mentalmente ya está con la cuenta atrás hacía Tokio.

"Hay que empezar a competir porque los Juegos siempre están ahí. Da igual todo si los Juegos salen bien y no importa lo demás, por muy bien que lo hagas, si los Juegos salen mal. En Tokio se piensa todos los días", finalizó. EFE

