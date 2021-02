DeMarcus Cousins deja a Rockets tras acordar ambas partes su salida

En la imagen el veterano pívot DeMarcus Cousins. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Houston (EE.UU.), 23 feb (EFE).- La presencia del veterano pívot DeMarcus Cousins con los Rockets de Houston llegó a su final este martes después de que ambas partes acordaran su salida del equipo.

La medida se produjo después de que se tomara una decisión mutua entre el equipo y Cousins, según informaron esta noche los Rockets.

Cousins, cuyo salario mínimo de veteranos de 2,3 millones fue garantizado por los Rockets la semana pasada como muestra de gratitud, explorará el interés de otros equipos.

El jugador de 30 años, cuatro veces All-Star que intenta resucitar su carrera luego de una serie de lesiones graves, promedió 9,6 puntos y 7,6 rebotes mientras tenía un 38 por ciento de acierto en los tiros de campo en los 25 partidos que disputó.

Cousins le expresó al equipo que no se sentía cómodo con los minutos que recibía como reserva del joven pívot Christian Wood, que se ha convertido en el nuevo jugador franquicia de los Rockets.

El entrenador del equipo de Houston, Stephen Silas, no consideró jugar contra Wood y Cousins juntos, ya que quiere usar a Wood únicamente como pívot.

Los Rockets han perdido sus últimos ocho juegos después de que Wood, el máximo anotador y reboteador de Houston, sufriera un esguince en el tobillo derecho.

Cousins, cuyas limitaciones defensivas fueron un problema, promedió 12,1 puntos y 9,0 rebotes durante el tramo antes de quedarse fuera de la derrota (100-120) del lunes ante los Chicago Bulls debido a una lesión en el talón.

Cousins no ha tenido estabilidad en la liga durante las últimas temporadas después de romperse el tendón de Aquiles en la del 2017-18 mientras estaba con los New Orleans Pelicans.

Luego firmó con los Golden State Warriors, pero se desgarró el cuádriceps en la temporada 2018-19. Cousins se unió a Los Angeles Lakers para la campaña 2019-20, pero se rompió el ligamento anterior cruzado antes de incorporarse al equipo.

Cousins ha promediado 20,8 puntos y 10,7 rebotes en su carrera desde que fue seleccionado por los Sacramento Kings con el número 5 en el sorteo universitario del 2010