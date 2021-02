Cuba.- El PP pide a Borrell que cese al embajador de la UE en Cuba, el español Alberto Navarro, por posicionarse con el régimen

Critican que el embajador europeo enviara una carta a Biden pidiendo que levantara el embargo sobre la isla



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La delegación del PP en la Eurocámara, junto con diputados del PPE y algunos de otros grupos como Renew y los conservadores de ECR, han remitido una carta al Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell en la que le piden la destitución del embajador comunitario en La Habana, el español Alberto Navarro, a quien acusan de haberse posicionado junto al régimen cubano.



En concreto, los eurodiputados firmantes de la misiva, entre los que figuran Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Antonio López-Istúriz y Leopoldo López Gil, critican una carta que Navarro envió recientemente al nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, solicitándole que levante el embargo sobre Cuba.



Para los firmantes, esto "constituye un hecho grave en una línea de actuación totalmente desafortunada y errática sobre lo que debe ser la defensa de nuestros intereses y valores como unión de estados democráticos y de derecho".



Además, denuncian que Navarro intentó que su "disparatada iniciativa" fuera respaldada por representantes diplomáticos de otros países miembros de la UE, que declinaron firmar la carta propuesta por el embajador, según ha informado el PP en un comunicado.



En este sentido, opinan que el embajador de la UE en La Habana parece tomar "posicionamientos políticos en consonancia con un régimen que no respeta ni defiende los Derechos Humanos ni la pluralidad democrática y se permite licencias más propias de un dirigente político que de un representante diplomático". La carta a Biden, añaden, es "un acto más en la larga lista de agravios que el embajador Navarro ha infligido al Parlamento Europeo".



OTRAS CRÍTICAS A LA ACTUACIÓN DE NAVARRO



Así, han recordado que Navarro ha bloqueado la participación en una audiencia organizada por la Delegación para América Central del Parlamento Europeo de los galardonados con el premio Sajarov de Derechos Humanos que concede esta institución, boicoteando y denegando el acceso a las instalaciones de la UE en La Habana a los premiados e invitados para participar telemáticamente en esa audiencia.



También han criticado que la presidenta de Damas de Blanco de Cuba, Berta Soler, galardonada precisamente con el Premio Sajarov, no haya sido atendida por el personal de la Embajada de la UE en La Habana, pese a las numerosas y periódicas detenciones de las que son víctima tanto ella como los demás miembros de su organización.



Por otra parte, en su carta a Borrell, los eurodiputados firmantes reprochan a dicha embajada que no publique las resoluciones del Parlamento Europeo, entre ellas la resolución del 29 de noviembre de 2019 sobre la detención arbitraria de José Daniel Ferrer y la violación de las libertades civiles en Cuba.



Ante todas estas circunstancias, los firmantes han considerado que Navarro, que fue secretario de Estado para la UE en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "no es digno de las altas funciones que ostenta y tiene encomendadas", por lo que han pedido a Borrell que proceda "a su inmediata sustitución".



De forma paralela, los eurodiputados del PP junto a los de Renew y ERC han enviado una pregunta parlamentaria a Borrell en la que le piden su opinión sobre cuáles han sido los avances en materia de libertades civiles y Derechos Humanos y políticos en Cuba desde que en diciembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Dialogo Político y de Cooperación con la UE.



Además, han preguntado con qué organizaciones de la sociedad civil cubana se ha reunido la Embajada de la UE en La Habana desde 2019, y qué gestiones ha realizado la misma ante las detenciones y el hostigamiento sufrido por los premios Sajarov de la isla y los miembros del Movimiento San Isidro y de 27N.