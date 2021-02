Clima.- La ONU insta al Consejo de Seguridad a afrontar el cambio climático, que "exarcerba" los conflictos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado este martes a los miembros del Consejo de Seguridad a afrontar la lucha contra el cambio climático, que "exarceba los riesgos de inestabilidad y conflicto".



Guterres ha llamado a la acción de los países en la reunión del Consejo convocada por el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, para abordar la relación entre el clima y la seguridad internacional y la paz mundial.



Así, Guterres ha reclamado a los miembros un plan de trabajo que responda a un mayor enfoque en la prevención a través de una acción climática "fuerte y ambiciosa", como el logro de los objetivos del Acuerdo de París y una COP26 "exitosa", y medidas inmediatas para proteger a los países que sufren los impactos climáticos.



Igualmente, ha urgido a adoptar un concepto de seguridad que ponga a las personas en el centro de las cosas y ha hecho hincapié en la necesidad de fortalecer las asociaciones dentro y fuera de la ONU.



"Los impactos de esta crisis son mayores donde la fragilidad y los conflictos han debilitado los mecanismos de supervivencia; donde la gente depende del capital natural como los bosques y las pesquerías para su sustento; y donde las mujeres, que soportan la mayor carga de la emergencia climática, no disfrutan de los mismos derechos", ha lamentado el secretario general de la ONU.



En este contexto, ha puesto como ejemplo la situación de Afganistán, donde el 40 por ciento de la fuerza laboral se dedica a la agricultura y la reducción de cultivos empuja a las personas a la pobreza e inseguridad alimentaria, al mismo tiempo que las hace susceptibles a ser reclutadas por grupos armados.



África occidental y el Sahel, donde más de 50 millones viven de la ganadería, ha sido otro de los ejemplos citados por Guterres, quien también ha mencionado a la inseguridad en Darfur, en República Centroafricana, debido a la sequía.



"La vulnerabilidad a los riesgos climáticos también se correlaciona con la desigualdad de ingresos. En otras palabras, los más pobres son los que más sufren", ha criticado, para advertir que si no se protege a los más vulnerables, se volverán más marginados y se reforzarán los problemas.



Asimismo, ha apuntado al desplazamiento provocado por el cambio climático. Y es que, como ha incidido, en distintos puntos del mundo, comunidades enteras viven un "movimiento forzado" que "aumentará claramente el potencial de conflicto e inseguridad más allá de su sufrimiento", una situación que se vive en Cuerno de África, como ha ejemplificado.



SIN TIERRA PARA LA JUVENTUD



La reunión del Consejo de Seguridad ha contado también con la participación de la presidenta del grupo de jóvenes asesores de Guterres sobre cambio climático, Nisreem Elsaim, quien ha alertado sobre la "degradación" en territorios africanos donde las tierra "ya no tiene para darle a la juventud".



En este sentido, ha lamentado que esto no deja otra opción que migrar y ha reclamado una solución en la que se escuche a los jóvenes. "No más dudas, acabemos con el conflicto al luchar contra el cambio climático. Aseguren nuestro futuro", ha demandado.



El historiador y ambientalista británico David Attenborough ha intervenido también frente a los miembros del Consejo de Seguridad, a quienes ha avisado de la amenaza que supone el cambio climático para la seguridad mundial.



"Si seguimos por el camino actual, nos enfrentamos al colapso de todo lo que nos proporciona seguridad: la producción de alimentos, el acceso a agua fresca, temperaturas ambientales habitables y las cadenas de alimentación en el océano. Si la naturaleza no puede proveernos nuestras necesidades más básicas, gran parte del resto de la civilización pronto colapsará", ha enfatizado.



Attenborough ha llamado a los líderes a repensar los modelos económicos y las nuevas industrias y ha asegurado que con la cooperación mundial "podremos crear finalmente un mundo estable y saludable donde los recursos son igualitariamente compartidos y donde prosperemos en balance con el resto del mundo natural".