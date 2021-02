Ciencia.-Estudian misteriosas nubes brillantes creando una con un cohete

24/02/2021 Lapso de tiempo del lanzamiento de Super Soaker POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA'S WALLOPS FLIGHT FACILITY



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Científicos han utilizado un pequeño cohete lanzado por la NASA para estudiar la naturaleza de un tipo esquivo de nubes que brillan en la oscuridad, creando una de forma artificial.



Estas nubes mesosféricas polares, o PMC, son enjambres tenues de cristales de hielo que se forman a fines de la primavera y el verano sobre los polos norte y sur. Los observadores los ven mejor en las horas del crepúsculo, cuando el sol los ilumina desde más allá del horizonte contra un cielo oscuro. Más allá del espectáculo visual, contienen pistas sobre lo que está sucediendo en la atmósfera de la Tierra.



"Lo que ha atraído mucho interés en estas nubes es su sensibilidad: están ocurriendo justo al borde de la viabilidad en la atmósfera superior, donde es increíblemente seco e increíblemente frío", dijo en un comunicado Richard Collins, físico espacial de la Universidad de Alaska-Fairbanks y autor principal del artículo. "Son un indicador muy sensible de los cambios en la atmósfera superior: cambios en la temperatura y/o cambios en el vapor de agua".



Collins y sus colaboradores sospecharon que las PMC podrían estar asociadas con el enfriamiento en la atmósfera superior, y se propuso tratar de comprender la microfísica del proceso.



En un nuevo artículo publicado en el Journal of Geophysical Research, compartieron los resultados de la misión Super Soaker de la NASA, un pequeño cohete suborbital lanzado en Alaska, que muestra que el vapor de agua en nuestra atmósfera superior puede bajar precipitadamente la temperatura circundante y provocar una de estas nubes brillantes.



Para probar esto, decidieron liberar una pequeña cantidad de agua y crear su propio PMC. Se lanzaron específicamente en un momento, enero en el Ártico, que generalmente es inhóspito para la formación de PMC, con la esperanza de poder catalizar una.



"Queríamos asegurarnos de evitar mezclar PMC creadas artificialmente y de origen natural", dijo Irfan Azeem, investigador principal de la misión Super Soaker. "De esa forma, podríamos estar seguros de que cualquier PMC que observamos era atribuible al experimento Super Soaker".



El cohete Super Soaker se lanzó en las primeras horas de la mañana del 26 de enero de 2018, desde el campo de investigación de Poker Flat en Fairbanks, Alaska. Alcanzó una altitud de aproximadamente 75 kilómetros cuando el equipo desencadenó la explosión de su depósito de aproximadamente 219 litros de agua. Dieciocho segundos después, el rayo de un radar láser terrestre detectó el débil eco de un PMC.



Los investigadores conectaron esas medidas en un modelo que simulaba la producción de PMC. Querían saber cómo habría tenido que cambiar el aire donde se liberaba el agua para crear un PMC como el que observaron.



"No tenemos mediciones directas de la temperatura de la nube, pero podemos inferir ese cambio de temperatura en función de lo que creemos que se requiere para que se forme la nube", dijo Collins.



El modelo mostró que debe haber ocurrido un enfriamiento significativo. "La única forma con la cantidad de agua presente de que pudiéramos obtener una forma de nube fue decir que en el cuerpo de la nube, hubo una caída de temperatura, alrededor de 25 grados Celsius) de temperatura". Los resultados sugirieron que la simple introducción de agua en la región condujo a una caída significativa de la temperatura local.



"Esta es la primera vez que alguien ha demostrado experimentalmente que la formación de PMC en la mesosfera está directamente relacionada con el enfriamiento por el propio vapor de agua", dijo Azeem.