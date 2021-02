Carmen Borrego responde con la indiferencia a las palabras de Kiko Matamoros

16/02/2021 Carmen Borrego, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Kiko Matamoros ha desvelado, para sorpresa de todos, que la persona que ha filtrado a la prensa los supuestos celos que Carmen Borrego tiene de su sobrina porque es la preferida de María Teresa Campos ha sido la propia Alejandra, que habría compartido con varios compañeros de "Viva la vida" los motivos del distanciamiento con su tía.



Una información que vuelve a hacer peligrar la estabilidad en el mediático clan de las Campos, pero sobre la que Carmen Borrego se muestra completamente indiferente. Así, asegurando que se encuentra "fenomenal", la colaboradora evita pronunciarse sobre el hecho de que Alejandra sea el "topo" que ha filtrado los motivos de su enfado y confiesa que "yo no sé nada".



Sin valorar el hecho de que haya sido la hija de Terelu la que ha contado a Kiko Matamoros que su tía tiene celos por la buena relación que mantiene con su abuela, Carmen prefiere no contarnos si hablado de este tema con su sobrina ni cómo está actualmente su relación con Alejandra.



Eso sí, a pesar de no querer "entrar al trapo", Borrego demuestra una vez más lo importante que es para ella su familia y, tajante, no duda en lanzar un "capote" a Alejandra. "¿Tú crees que ha salido todo eso de su boca?", ha exclamado la colabora cuando le hemos preguntado por la información que habría filtrado su sobrina sobre los motivos de su distanciamiento, dejando claro que, por lo menos ella, confía en su sobrina.