Bolsonaro niega interferencia en precios de Petrobras que se recuperó tras derrumbe

Amplía con cierre de la Bolsa y nuevas declaraciones de Bolsonaro ///Sao Paulo, 23 Feb 2021 (AFP) - Las acciones de la estatal brasileña Petrobras se recuperaron parcialmente este martes, un día después de haberse hundido 20% sacudidas por el anuncio de que el gobierno de Jair Bolsonaro cambiaría al presidente de la compañía. Las acciones preferenciales cerraron con un alza de 12,17% y las ordinarias con una avance de 8,96%, mitigando las pérdidas del lunes, equivalentes a 74.000 millones de reales (13.500 millones de dólares) del valor de mercado de la compañía. El índice Ibovespa cerró con ganancia de 2,27% y llegó a los 115.227 puntos.El mercado siguió de cerca este martes una reunión del Consejo de Administración de Petrobras, que analizaba el nombramiento, por parte de Bolsonaro, del general de la reserva Joaquim Silva e Luna para presidir la estatal. La bolsa cerró sin que hubiese una decisión.Bolsonaro anunció el viernes que escogió a Silva e Luna, un exministro de Defensa, para reemplazar a Roberto Castello Branco, un economista visto con buenos ojos por el ámbito financiero. El cambio reavivó el temor de que el mandatario de ultraderecha decida intervenir en la política de precios de la petrolera estatal, con miras a obtener su reelección el próximo año. La maniobra genera nuevas turbulencias en la relación entre el presidente y el sector empresarial, que lo apoyó en la elección de 2018 seducido por sus promesas de reformas promercado y políticas liberales. Al anunciar su decisión de nombrar a Silva e Luna, el viernes, Bolsonaro negó querer interferir en la política de precios de Petrobras, pero afirmó que "la gente no puede ser sorprendida con ciertos aumentos" en los combustibles.Este martes volvió a hablar de "cambios" en la estatal. "Verán cómo Petrobras mejorará. Y si tenemos que hacer cambios, los haremos", dijo ante seguidores afuera de su residencia oficial en Brasilia. Más tarde, en un acto oficial el mandatario bajó el tono. "No tenemos una pelea con Petrobras. Queremos que, cada vez más, nos sea transparentes y sea previsible. No necesitamos esconder los ajustes o lo que sea que impacta en el precio final del combustible", dijo.Petrobras aumentó cuatro veces el precio de los combustibles en lo que va de 2021, con un alza acumulada de 34,78%. Esto irritó a los camioneros, que amenazaron con realizar una huelga como la que en 2018 paralizó el país durante varios días. Brasil, la mayor economía de América Latina, está entre los mayores diez productores de petróleo del mundo, con 3,67 millones de barriles por día en 2019. jhb/mel/mr/pr