Bolivia.-Arce pide a los médicos de Bolivia que abandonen la huelga y se sumen a la vacunación masiva contra la COVID-19

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha exhortado este miércoles a los médicos bolivianos que llevan a cabo una huelga en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria que abandonen los paros y se sumen a la campaña de vacunación masiva contra la COVID-19, que comenzará este jueves.



"Exhortamos a todos los médicos a que en lugar de hacer huelgas se pongan a vacunar a la gente, porque ya están las vacunas y el pueblo está esperando sus servicios", ha dicho Arce.



Bolivia ha recibido durante la jornada 500.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la compañía china Sinopharm, que servirán para inmunizar a todo el personal sanitario y comenzar con la vacunación de las personas con enfermedades subyacentes.



Los médicos llevan seis días de huelga y reclaman la redacción de una nueva Ley de Emergencia Sanitaria que cuente con su aval, pues, a su juicio, la actual atenta contra sus derechos.



La normativa no habría sido consensuada con las organizaciones de trabajadores de la salud, lo que ha abierto un nuevo capítulo al pulso entre médicos y Gobierno, plagado de ultimátums para aprobar una ley sanitaria por parte del oficialismo y de la contraparte, representada por el Consejo Nacional de Salud.



Los trabajadores sanitarios lamentan que esta nueva ley vulnera la Constitución y, además, que no se les haya tenido en cuenta para su elaboración.



Hace unas semanas, los trabajadores del sector sanitario suspendieron una huelga tras haber logrado el compromiso de la Administración de modificar el por entonces proyecto de ley contando con sus opiniones, recomendaciones y críticas.



No obstante, finalmente los médicos desconocieron este acuerdo firmado por el Colegio de Médicos de Bolivia, ya que solo contemplaba la modificación de tres artículos, el 17, el 19 y el 28.