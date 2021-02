Biblioteca en Estados Unidos será renombrada en honor al expresidente Obama

La Biblioteca Principal de St. Petersburg será a partir del próximo viernes la Biblioteca Principal del Presidente Barack Obama (imagen). EFE/ Dai Kurokawa/Archivo

Miami, 23 feb (EFE).- La ciudad de St. Petersburg, en la costa oeste de Florida (EEUU), renombrará su biblioteca principal en honor al expresidente Barack Obama (2009-2017), el primero de raza negra en Estados Unidos, como parte de la celebración este mes de la Historia Afroamericana en el país.

Rick Kriseman, alcalde de la ciudad, señaló que el cambio busca resaltar "la extraordinaria historia de Barack Obama y su histórica presidencia" para inspirar a las nuevas generaciones.

La Biblioteca Principal de St. Petersburg será a partir del próximo viernes la Biblioteca Principal del Presidente Barack Obama.

"Creo que la Biblioteca Principal del presidente Barack Obama no solo complementará los edificios de la ciudad que llevan el nombre de pioneros locales, sino que servirá de ejemplo para otras ciudades", manifestó el demócrata Kriseman.

El alcalde expresó además que por el contrario no honrarán "el odio", en referencia a una polémica en Florida desatada después de que el gobernador Ron DeSantis señalara su intención de ordenar bajar las banderas a media asta tras la muerte la semana pasada del polémico locutor conservador Rush Limbaugh.

El homenaje a Limbaugh, que será recordado por su admiración incondicional hacia el expresidente Donald Trump, ha tenido la oposición de Nikki Fried, la única demócrata del gabinete de DeSantis.

Fried, comisionada de Agricultura de Florida, ordenó a todas las oficinas estatales bajo su dirección ignorar los planes del gobernador.

"Bajar a media asta la bandera de los Estados Unidos de América es un honor sagrado que rinde homenaje a los héroes y patriotas caídos. No es una herramienta política partidista", dijo Fried.

"No celebraremos el discurso de odio", expresó, en referencia al polémico locutor conservador Rush Limbaugh que falleció el pasado miércoles a los 70 años de edad.

"Nuestras banderas permanecerán en alto para celebrar los valores estadounidenses de diversidad, inclusión y respeto por todos ", dijo Fried en un comunicado.