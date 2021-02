Baloncesto/NBA.- Williamson, Lavine, Brown y Randle debutarán en el 'All-Star'

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La NBA ha desvelado los nombres de los 14 suplentes que disputarán el 'All-Star Game' el próximo 7 de marzo en Atlanta, lista en la que figuran cuatro debutantes: Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Zach Lavine (Chicago Bulls), Jaylen Brown (Boston Celtics) y Julius Randle (New York Knicks).



Por quinta temporada consecutiva, se confirmó que no habrá españoles en este 'partido de las estrellas'. Los suplentes seleccionador del Oeste fueron Chris Paul, Paul George, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Zion Williamson y Anthony Davis; en el Este, los escogidos fueron James Harden, Julius Randle, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Zach LaVine, Ben Simmons y Nikola Vucevic.



Estos jugadores se unen a los 10 que ya fueron seleccionados como titulares la semana pasada: LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard y Nikola Jokic en el Oeste; y Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid en el Este.



El próximo jueves 4 de marzo se realizará el 'Draft' con LeBron James y Kevin Durant como capitanes y encargados de conformar los dos equipos que se medirán en el State Farm Arena dentro de 11 días.