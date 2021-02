Alguacil cree que la Real no está tan lejos del United como pareció en la ida

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil.- EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

San Sebastián, 24 feb. (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, afronta "con ilusión" el partido de vuelta en Old Trafford ante el Manchester United, compromiso que quiere ganar porque entiende que su equipo "no está tan lejos" de los ingleses como pareció en el encuentro de ida.

"Vamos con la intención de siempre, el objetivo es vencer y demostrar que el partido de Turín fue malo y aunque estemos lejos del Manchester todavía, desde luego no estamos tan lejos", declaró en la previa de este encuentro el preparador guipuzcoano.

Alguacil aseguró que, tanto él como su plantilla, conocen "qué fallos se cometieron en el anterior partido y qué hay que hacer para mejorarlos", como demostraron ante el Alavés, progresión que espera ver este jueves en Old Trafford.

"Queremos competir, estar cerca de ellos y ganarles, ese sería nuestro objetivo, tanto por el lado físico como el lado técnico, repetir los buenos minutos que tuvimos en Turín y prolongarlos", se marcó como meta Alguacil.

Se negó a reconocer que el choque de este jueves sea un mero trámite ya que para él "es un partido grande, Manchester, en Old Trafford contra uno de los mejores equipos del mundo en la historia". "Es histórico y con esa ilusión iremos", comentó un Alguacil que no espera concesiones de su rival.

"Para mí, la Real en todos los partidos sale a ganar, incluso los amistosos son importantes y estoy seguro de que para el Manchester, con la historia que tiene, así lo van a afrontar y si pueden golearnos, lo harán", refirió Alguacil cuando se le preguntó por el posible planteamiento de Ole Gunnar Solskjaer, técnico rival.

Ha explicado que Carlos Fernández avanza en su recuperación pero no está preparado para el partido de mañana, en el que podría hacer rotaciones, ya que esperará a ver el estado físico de los jugadores que disputaron el partido del jueves frente al Manchester y el de domingo contra el Alavés.

El guardameta Alex Remiro, presente junto a su preparador en la conferencia de prensa organizada por UEFA, restó importancia a las bajas en defensa -no podrán jugar Aritz Elustondo ni Robin Le Normand-, y negó que jugar en Manchester sea "un marrón".

"Esta eliminatoria es un premio por el trabajo que hemos estado haciendo en los dos últimos años, sobre todo la pasada temporada. La ida se nos complicó porque no fuimos nosotros mismos, pero es un partido europeo, en Old Trafford, hay que dar una muy buena imagen y ganar, aunque sea complicado pasar la eliminatoria", demandó Remiro.