VÍDEO: AMP2.- La Eurocámara da el primer paso para levantar la inmunidad de Puigdemont como pide el Supremo

El pleno dará su respuesta definitiva la primera semana de marzo



BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento europeo ha aprobado este martes el informe que pide levantar la inmunidad europarlamentaria del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo a la Eurocámara para poder juzgar al político independentista en España.



La adopción de los informes han salido adelante con 15 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, ha anunciado el presidente de la comisión parlamentaria, Adrián Vázquez (Ciudadanos), en declaraciones a la prensa en la sede del Parlamento europeo, tras la votación secreta. En una comisión de 25 miembros, la suma de eurodiputados del PPE, Socialistas, Liberales y Conservadores supone 18 votos.



Este es el primer paso para que la institución europea responda formalmente a las autoridades españoles, si bien la decisión definitiva no se conocerá hasta que el mismo informe sea sometido al voto del próximo pleno del Parlamento europeo, previsto para la semana del 8 de marzo.



Aunque Vázquez ha considerado prematuro adelantar el resultado del voto del pleno, sí ha apuntado que de manera general las posiciones de las comisiones parlamentarias se suelen "replicar" en la votación plenaria ya que la proporción del peso de cada grupo en las comisiones corresponde con el del Hemiciclo.



Además de dar su visto bueno al suplicatorio de Puigdemont, la comisión de Asuntos Jurídicos ha aprobado igualmente los informes que avalan la suspensión de la inmunidad de los dos exconsellers de Puigdemont que ocupan ahora un escaño en la Eurocámara, Toni Comín y Clara Ponsatí.



Los tres eurodiputados independentistas han anunciado una comparecencia ante los medios el miércoles para evaluar esta decisión y exponer los próximos pasos. Un eventual recurso de las decisiones sobre el suplicatorio no paralizaría el proceso, han apuntado fuentes parlamentarias.



Si el voto del pleno de marzo confirmara la posición inicial redactada por el ponente, el eurodiputado conservador búlgaro Angel Dzhambazki, la inmunidad de los tres eurodiputados quedará suspendida y podrán reactivarse sus expedientes de extradición.



En el caso de Puigdemont y Comín, el Tribunal belga que debe decidir si ejecuta la Orden Europea de Detención y Entrega emitida por el Supremo suspendió el juicio hasta conocer de las autoridades españolas si prosperaba el suplicatorio. El caso de Ponsatí, por su parte, está pendiente en un tribunal británico ya que la reclamada reside en Escocia.



El Supremo remitió formalmente los tres suplicatorios al Parlamento europeo en enero de 2020 pero la parálisis forzada por la pandemia de coronavirus bloqueó su tramitación hasta el pasado noviembre, cuando se reactivaron con el aval de los servicios legales de la Eurocámara para celebrar las sesiones confidenciales sobre casos de inmunidad por vía telemática.



En su defensa, los tres eurodiputados de Junts han argumentado que el Tribunal Supremo no es la autoridad judicial competente para juzgarles y también han criticado persecución política en España.



Sin embargo, el ponente de los informes de JURI que responden a la petición del Supremo apuesta por dar luz vede a los suplicatorios porque considera que los hechos por los que se les reclama corresponden a una época en la que aún no eran eurodiputados.



"El Parlamento Europeo no puede convertirse en un refugio de impunidad de aquellos que atacan el estado de derecho en un país miembro de la UE, dañando así la estabilidad del conjunto de la Unión", ha declarado el eurodiputado del PP Esteban González Pons en un comunicado, tras anunciarse el resultado del voto.



El portavoz de Vox en el Parlamento europeo y miembro de JURI, Jorge Buxadé, por su parte, ha expresado su "satisfacción" por el resultado porque considera que es el resultado "de un año explicando en el Parlamento Europeo los delitos de los golpistas huidos y un primer colofón a la querella que Vox puso contra ellos".



Entretanto, desde la delegación europea de Junts han iniciado una campaña en las redes para pedir a los europeos que escriban a sus representantes en el Parlamento europeo para pedirles que voten en contra de tramitar los suplicatorios.



En varios mensajes en Twitter, Junts alega que el Supremo no respetará la presunción de inocencia de sus tres eurodiputados y que ingresarán en prisión provisional si son extraditados a España. También tratan de desacreditar al ponente, al que señalan como "colega" del partido "neofranquista" Vox, y ponen en duda que por ello el proceso pueda ser justo.



El ponente es miembro del grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) del que forma parte Vox, pero también los nacionalistas flamencos de la N-VA que han dado apoyo a Puigdemont desde que llegó a Bélgica.



Por su parte, el eurodiputado del PSOE y vicepresidente de JURI, Iban García, ha puesto en valor la "mayoría más que suficiente" con la que ha contado esta decisión que hace prever que decisión que se adoptará en el próximo pleno.



En este sentido, ha indicado que los socialistas, que han votado a favor de levantar la inmunidad, están a favor de que las instituciones funcionen con normalidad, igual que ha mostrado la mayoría de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento europeo.



"Será ante la justicia española ante la que los encausados tendrán que responder y aducir todo aquello que entiendan que puede defender su posición en un proceso de normalidad como al que estamos sujetos todos los ciudadanos y con más responsabilidad los responsables públicos", ha explicado.



