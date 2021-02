Venezuela.- La Asamblea Nacional de Venezuela solicita a Maduro declarar persona no grata a la representante de la UE

18/01/2021 El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA SUDAMÉRICA LATINOAMÉRICA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA



La Contraloría General inhabilita a 28 exdiputados, entre ellos a Guaidó



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes por unanimidad solicitar al Ejecutivo que declare persona no grata a la representante de la UE, Isabel Brilhante Pedrosa, y la expulse del país como represalia a las recientes sanciones impuestas contra la nación latinoamericana.



"Con mis dos manos levanto para pedir que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea, mis dos manos levanto para exhortar que se revise las condiciones en la que existe una oficina de la Unión Europea aquí en Venezuela", ha considerado durante la sesión el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez.



Al aprobar estas sanciones, "la UE se ha puesto al margen del Derecho Internacional, normas legales reconocidas por las naciones civilizadas", ha asegurado la diputada Ilenia Media, según recoge Venezolana de Televisión, y pretende "dirigir y evaluar el desempeño de estos funcionarios y funcionarias del país, buscando vulnerar la soberanía" del país, así como no reconocer "el transparente y democrático proceso electoral del 6 de diciembre que eligió al nuevo Parlamento Nacional.



Bajo estas premisas, los parlamentarios han solicitado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que haga uso del artículo 236 de la Constitución para que declare a Brilhante Pedrosa no grata y se puedan activar los mecanismos diplomáticos para expulsarla del territorio nacional.



La Asamblea también enviará una copia de esta petición al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, tras insistir en que las sanciones europeas "desconocen el informe de la ONU en el que se evidencia los efectos catastróficos y devastadores de estas medidas unilaterales contra Venezuela".



El Consejo de la Unión Europea amplió este lunes las sanciones contra Venezuela a 19 altos funcionarios, jueces, políticos y militares implicados en el proceso electoral y la violación de derechos fundamentales en el país.



La decisión afecta entre otros al Consejo Nacional Electoral, empezando por su presidenta, Indira Alfonzo, y al Ejército venezolano, incluyendo a líderes como Reimigio Ceballos, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), el máximo órgano de las fuerzas armadas venezolana, al que acusan de la represión.



INHABILITACIÓN DE 28 EXDIPUTADOS



Por otro lado, también este martes, la Contraloría General de Venezuela ha inhabilitado políticamente a 28 exdiputados de la oposición, entre ellos a Juan Guaidó, por acabar con las funciones públicas de su cargo del periodo legislativo 2015-2021 sin prestar declaración jurada de patrimonio.



En 2019, la Contraloría había inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante 15 años al opositor Guaidó por presuntos delitos de corrupción.