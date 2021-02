Una minera del Grupo México dona veinte toneladas diarias de oxígeno en Perú

La segunda ola de contagios en Perú ha triplicado la demanda de oxígeno medicinal y actualmente el país tiene un déficit de 100 toneladas de este recurso, que es urgente para los enfermos moderados y graves con el virus. EFE/Luis Ángel González/Archivo

Lima, 23 feb (EFE).- La empresa minera Southern Copper Corporation, filial del Grupo México en Perú, donará 20 toneladas diarias de oxígeno para abastecer a 14 hospitales peruanos, con el fin de reducir el déficit de este recurso en los centros de salud golpeados por la segunda ola de la pandemia.

La donación de la empresa productora de cobre permitirá suministrar oxígeno medicinal a 1.050 camas de hospitalización o a 500 pacientes graves con la covid-19 internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por los próximos tres meses.

La segunda ola de contagios en Perú ha triplicado la demanda de oxígeno medicinal y actualmente el país tiene un déficit de 100 toneladas de este recurso, que es urgente para los enfermos moderados y graves con el virus.

Actualmente, Perú tiene 14.639 pacientes internados por Covid-19 y 2.083 en UCI, de un total de 1,2 millones de casos confirmados en lo que va de la enfermedad.

SEGUNDA OLA TRIPLICÓ DEMANDA DE OXÍGENO

El presidente peruano, Francisco Sagasti, viajó este martes a la ciudad de Ilo, en la sureña región de Moquegua, para participar en la firma del convenio de Southern con el ministerio de Salud.

Sagasti admitió que la segunda ola de contagios "ha causado estragos de forma que no teníamos anticipada" y que, "en vez de duplicar la demanda de oxígeno, la triplicó, dejándonos en una situación complicada y difícil".

En la planta de la refinería de Southern, el director de Operaciones, Manuel Munguía, le explicó al jefe de Estado el trabajo de adecuación de una segunda planta de oxígeno medicinal, dado que la empresa utiliza ese recurso para uso industrial.

La compañía donará además dos plantas modulares móviles de oxígeno gaseoso, indicó el gobernante.

Sagasti destacó que este convenio "no es sólo una colaboración entre el gobierno y la empresa privada, es también una colaboración entre empresas privadas", dado que también contó con la intervención de la compañía Linde para transformar la planta con el fin de abastecer los isotanques directamente.

"Si no hubiera habido esta colaboración, esta transformación en vez de hacerse en diez días hubiera tomado tres meses", anotó.

CHILE APORTA 40 TONELADAS

De otro lado, Sagasti recordó que también "estamos asegurando la importación de oxígeno de diversos lugares, empezando por Chile, con 40 toneladas semanales de oxígeno líquido desde Antofagasta, que durará todo el periodo de emergencia sanitaria".

"Esto significa que estamos cerrando poco a poco, pero de una manera segura y realmente útil, la brecha de oxígeno que tenemos en la actualidad", subrayó Sagasti.

En su visita a Moquegua, acompañado por ministros de Estado, Sagasti también entregó 1.894 dosis de vacunas para inmunizar al personal de salud y 8.700 pruebas rápidas antigénicas para la detección del virus.

"Con la vigilancia de toda la ciudadanía, con el trabajo conjunto lograremos superar los desafíos de la pandemia, que nos ha traído la peor crisis de salud, económica, social y, desgraciadamente, también una tremenda crisis de valores y de moral, pero juntos superaremos todo eso", expresó el mandatario.

El combate a la pandemia y el inicio de la vacunación con un millón de dosis de Sinopharm en Perú quedaron opacados hace unos días con el descubrimiento del uso irregular de vacunas por parte del equipo a cargo de los ensayos en el país, que inmunizaron en forma secreta al expresidente Martín Vizcarra y a dos exministras, además de un centenar de funcionarios.