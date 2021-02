Una de las primeras vacunadas en Brasil contrae covid a 3 días de nueva dosis

.María Angélica de Carvalho Sobrinho, de 53 años, fue la primera persona vacunada en el estado de Bahía, en el noreste, y recibió la dosis inicial del antígeno chino Coronavac el pasado 19 de enero, pero contrajo la enfermedad tres días antes de la segunda aplicación, prevista para el 16 de febrero. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Sao Paulo, 23 feb (EFE).- Una enfermera, una de las primeras personas vacunadas en Brasil, fue ingresada en un hospital por complicaciones de la covid-19 tras contraer la enfermedad poco antes de recibir la segunda dosis de la vacuna, informaron este martes fuentes oficiales.

María Angélica de Carvalho Sobrinho, de 53 años, fue la primera persona vacunada en el estado de Bahía, en el noreste, y recibió la dosis inicial del antígeno chino Coronavac el pasado 19 de enero, pero contrajo la enfermedad tres días antes de la segunda aplicación, prevista para el 16 de febrero.

Según explicó la infectóloga Ceuci Nunes, directora del hospital Couto Maia, donde la enfermera está ingresada, el caso no se trata de "algo excepcional", una vez que las vacunas suelen ofrecer "mayor protección cerca de 20 días después de la segunda dosis".

"Tres días antes de la segunda dosis, ella tuvo un malestar y fiebre y decidimos ingresarla para observarla más de cerca, porque necesitó oxígeno", señaló la médica en un audio difundido por la Gobernación de Bahía.

Nunes afirmó que el cuadro de salud de la profesional de salud es estable y que la manifestación de la enfermedad tampoco se trata de un efecto adverso del inmunizante.

"No tiene nada que ver con una reacción adversa de la vacuna. Ella aún no estaba protegida porque solo la primera dosis no protege. Acabó contrayendo el virus y desarrolló la enfermedad", dijo.

Agregó que la eficacia de los antídotos es "científicamente comprobada" para evitar los casos graves de la covid-19, pero la comunidad médica todavía no sabe si son capaces de prevenir las manifestaciones más leves.

"Las vacunas protegen muy bien contra los casos graves y reducen las hospitalizaciones, pero aún no sabemos si son capaces de reducir las infecciones. Es decir, puedo estar vacunada, infectarme, no enfermarme y aún trasmitir el virus", recalcó Nunes.

Con unos 212 millones de habitantes, Brasil es uno de los países más castigados por la pandemia del coronavirus y ya acumula más de 247.000 muertes y 10,2 millones de infectados.

El país arrancó a media marcha su campaña nacional de vacunación el pasado 17 de enero con cerca de 12 millones de dosis, pero tuvo que paralizar la inmunización en algunas ciudades debido a la falta de nuevos antídotos.

Este martes, el Ministerio de Salud recibirá 1,2 millones de nuevas dosis de la vacuna china Coronavac, producida en Brasil por el Instituto Butantan, y otras 2 millones de la fórmula de la farmacéutica AstraZeneca, importadas del Instituto Serum de India.