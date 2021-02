Un ataque con pintura a una disidente en Cuba genera polémica en las redes

Osmel Adrián, disidente y habitante de la vivienda que fue pintada de azul durante un acto de repudio, bebe café hoy mientras habla en entrevista con Efe, en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 23 feb (EFE).- Internautas cubanos de diversas posiciones políticas coincidieron este martes en condenar el nuevo "acto de repudio" producido en la víspera contra una activista disidente, cuya casa fue vandalizada con pintura por miembros de organizaciones del Estado en presencia de sus tres hijos menores.

"Quienes participan en actos de repudio niegan lo que creen defender. La infamia no es justificable", escribió en su muro de Facebook el escritor y traductor Alex Fleites, en relación al incidente.

Este comenzó cuando la activista de 39 años Anyell Valdés, vinculada al opositor Movimiento San Isidro, escribió en las paredes de su casa en La Habana frases contestatarias como "Patria y Vida", "Revolución es represión", "Abajo la dictadura" y "Díaz-Canel, no te queremos", en referencia al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El lunes, decenas de personas vinculadas a organizaciones estatales como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), entre ellas algunos profesores de la escuela donde estudian los hijos de Valdés, acudieron a su domicilio, le recriminaron su actitud y corearon gritos y consignas a favor de Fidel Castro y el Estado cubano.

Los atacantes treparon la valla, accedieron al patio y cubrieron de pintura las paredes, ventanas, la puerta de la casa y hasta al perro blanco (aún hoy parcialmente coloreado de azul) de la disidente, a la que acompañaban su madre, sus tres hijos menores y compañeros activistas.

El video del "acto de repudio", transmitido en directo por Facebook, ha tenido un fuerte impacto en esta y otras redes sociales. A los habituales opositores al Gobierno cubano se han sumado miles de internautas que, desde diferentes posiciones políticas, han redefinido la agresión como "acto de odio".

En la grabación se escuchan llantos infantiles en el interior de la vivienda durante la agresión, mientras los presentes en la vivienda gritaban consignas opositoras.

El director de cine Eduardo del Llano, en otras ocasiones crítico con la disidencia cubana, escribió hoy una publicación sarcástica para convocar a un "encuentro nacional de organizadores de actos de repudio" en La Habana, en el que no faltaron alusiones al inquisidor español Torquemada, al "oscurantismo" o a los "pogrom".

Otros se mostraron más directos. "Por cosas como estas siento vergüenza y dolor de vivir en este bello país", expresó un usuario de Twitter, a lo que otro alegó: "!ue no vengan hablando de derechos humanos ni nada porque esto es apoyado por el Estado y esto además de violar derechos elementales es vandalismo en toda su expresión".

Anyell Valdés, entrevistada por Efe, agradeció las muestras de apoyo en las redes y aseguró que, tras el incidente del lunes, varios vecinos se acercaron a ayudarla y le dieron comida para sus niños. "Eso sí no me lo esperaba", apuntó.

Valdés explicó que la casa que habita -cuyas condiciones son muy precarias- es un local propiedad de una organización estatal al que accedió ilegalmente hace 5 años cuando perdió su anterior vivienda de madera y quedó en la calle.

Iniciados en torno a 1980 contra quienes deseaban abandonar del país por considerarlos "traidores", los actos de repudio se consolidaron como un habitual método de asedio a opositores en Cuba.

En la pasada década estas acciones se volvieron menos frecuentes, pero ahora han resurgido con fuerza para contrarrestar a los nuevos movimientos disidentes, que suelen grabar los hechos y transmitirlos en redes sociales a modo de denuncia.