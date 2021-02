Tras la firma de un contrato multimillonario, Tatis Jr. buscará el titulo con Padres

En la imagen, el deportista Fernando Tatis Jr. EFE/EPA/ALEX GALLARDO/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 22 feb (EFE).- La firma de la extensión de contrato por 14 años del campocorto dominicano Fernando Tatis Jr. se dio este lunes de manera oficial y ahora el nuevo pelotero multimillonario tendrá como único objetivo conseguir el título de la Serie Mundial con los Padres de San Diego, el equipo que puso toda la confianza en su talento.

"Al estilo típico de Tatis Jr., su único comentario real fue, ¿Por qué no toda mi carrera?", explicó el gerente general de los Padres, A.J. Preller, al anunciar que las dos partes habían finalizado el contrato de mayor duración en la historia del béisbol, por el que Tatis Jr. va a recibir 340 millones de dólares.

Ambas partes estarán unidos en el campo profesional hasta la temporada del 2034 y en ese periodo los Padres confían en ser un equipo líder dentro del béisbol de las Grandes Ligas.

"Él quería ser uno de esos pocos que jugaron toda su carrera en un solo lugar", señaló Preller. "Nosotros felices que su deseo se pueda ver cumplido".

Ahora Tatis Jr., de 22 años, tendrá más que nunca la referencia de las estatuas que se hallan en las afueras del Petco Park, reconociendo las carreras de los miembros del Salón de la Fama Tony Gwynn y Trevor Hoffman.

Si todo sale bien, para el final del contrato Tatis Jr.habrá jugado con los Padres durante 16 campañas, igualando a Hoffman por la segunda mayor estadía en la historia del equipo, por debajo de los 20 años de Gwynn.

"Los jugadores que más admiro son los que se quedan con un solo equipo", declaró Tatis Jr. "Arman una cultura. Y luego se convierten en ganadores. Aquí, trataré de hacer lo mismo".

Los Padres, que nunca han conquistado una Serie Mundial, clasificaron para la postemporada el año pasado por primera vez desde 2006.

Tatis Jr. tiene muy claro que ha llegado la hora de competir de forma regular durante los playoffs en la tradición de octubre.

"Me encanta esta ciudad. Quiero a los aficionados. La cultura. El ambiente. Y solamente pienso en ganar; mi enfoque está en ganar con San Diego", agregó el quisqueyano.

Para Tatis, el contrato no cambia nada de su mentalidad a la hora de jugar el deporte que tanto ama.

"Soy solamente un muchacho. Ahora competiré con el mismo amor que he tenido desde que vengo jugando en el patio. Simplemente traeré la misma energía, el mismo amor, probablemente hasta que tenga 40 años. Por eso, no serán 14 años; creo que serán más".

Lo más importante para los Padres es que Tatis Jr. ha vuelto a hacer divertido el béisbol en San Diego después de años de inutilidad.

Tatis Jr. ayudó a San Diego a poner fin a una sequía de playoffs de 13 años en 2020 y a ganar una serie de comodines contra los Cardenales de San Luis antes de que los Padres fueran barridos por Los Angeles Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

El joven pelotero dominicano se ha atrevido a desafiar las normas de la vieja escuela. Después de conectar su segundo cuadrangular en una victoria por 11-9 en el Juego 2 de la serie de comodines contra los Cardinales, desató un enfático bat flip.

Una foto de Tatis Jr. en ese momento está en la portada del videojuego "MLB The Show 21".

En agosto, Tatis Jr. causó revuelo cuando conectó un grand slam con un conteo de 3-0 con los Padres liderando a los Vigilantes de Texas por siete carreras.

El furor se calmó y los Padres se convirtieron en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en pegar grand slams en cuatro partidos consecutivos y cinco en seis, lo que llevó al apodo de "Slam Diego".

Ahora, Tatis Jr. tiene asegurada la continuidad de mostrar su talento durante muchos años en San Diego, donde es, sin discusión, la gran figura deportiva del momento.

Sonia Salazar