"Terminemos con la payasada", dice presidente argentino sobre escándalo de vacunas

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) LA PLATA, ARGENTINA21 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano medio trabajador de la salud recibe la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra Covid-192. Primer plano trabajador sanitario recibe la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra Covid-193. Primer plano rostro del trabajador de la salud mientras recibe la vacuna rusa Sputnik V contra Covid-194. Plano medio trabajador de la salud recibe la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra Covid-19 AVELLANEDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA24 DE ENERO DE 2021FUENTE: ARGENTINE VICEPRESIDENCY 5. Plano medio Cristina Fernández de Kirchner muestra el certificado de vacunación [MUTE] MORON, ARGENTINA21 DE ENERO DE 2021FUENTE: PRESIDENCIA ARGENTINA 6. Plano medio del presidente de Argentina, Alberto Fernández, preparándose para recibir la vacuna Sputnik V 7. Zoom out del presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibiendo la vacuna Sputnik V BUENOS AIRES, ARGENTINA31 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: RED 8. Plano medio Alberto Fenández, presidente de Argentina MORON, ARGENTINA21 DE ENERO DE 2021FUENTE: PRESIDENCIA ARGENTINA 9. Plano general del presidente de Argentina, Alberto Fernández, hablando con trabajadores de salud en el hospital Posadas10. Plano medio del ministro de Salud de Argentina, Gines González García, en la sala de espera del Hospital Posadas OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO22 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: PRESIDENCIA ARGENTINA 11. Plano general El presidente de Argentina, Alberto Fernández (izq.), Y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard (der.), Develan una placa12. Plano medio El presidente de Argentina, Alberto Fernández (izq.), Y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard (der.), Develan una placa MÉXICO, MÉXICO23 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 13. SOUNDBITE 1 - Alberto Fernández, presidente de Argentina (hombre, español, 15 seg.): "Pero terminemos con la payasada, yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en Argentina que diga: 'será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila.'" EZEIZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA17 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 14. Plano medio del renunciado ministro de Salud de Argentina Gines González García EZEIZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA24 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 15. Plano medio Santiago Cafiero, Dmitry Feoktistov y el ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, el ministro de Salud durante la conferencia de prensa MÉXICO, MÉXICO23 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: CEPROPIE 16. SOUNDBITE 2 - Alberto Fernández, presidente de Argentina (hombre, español, 13 seg.): "El hecho, sin duda, es un hecho reprobable, porque nadie puede avalar que en la circunstancias que vivimos, alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación." LA PLATA, ARGENTINA21 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 17. Plano medio enfermera saca la vacuna rusa Sputnik V contra Covid-19 de la caja18. Plano medio Enfermera muestra vacuna rusa Sputnik V contra Covid-1919. Primer plano Enfermera muestra vacuna rusa Sputnik V contra Covid-1920. Plano medio enfermera prepara la jeringa21. Primer plano enfermera prepara la jeringa22. Plano medio Vacunas rusas Sputnik V contra Covid-1923. Primer plano Vacunas rusas Sputnik V contra Covid-19 ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: EnfoqueEscándalo de vacunas en Argentina, un golpe más fuerte de lo pensado Por Nina NEGRON =(Fotos archivo+Video archivo)= Buenos Aires, 23 Feb 2021 (AFP) - El escándalo que estalló en Argentina al descubrirse que políticos y sus familiares lograron "vacunaciones de privilegio" contra el covid-19 se ha convertido en un golpe más duro de lo esperado para el presidente Alberto Fernández.Un comentario casual en la radio del periodista Horacio Verbitsky, quien el viernes contó que se vacunó gracias a su amistad con quien era en ese momento el ministro de Salud, Ginés González García, desató una ola de repudio inmediata.Aunque Fernández solicitó en seguida la renuncia del ministro y decidió luego publicar la lista de los 70 vacunados, las críticas a su gobierno no cesan y el mandatario muestra su irritación."Terminemos con la payasada: no hay ningún tipo penal en Argentina que diga 'será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila'", exclamó Fernández este martes en México, donde se encuentra de visita, al reaccionar a denuncias judiciales y un allanamiento al ministerio de Salud. - Escasez de vacunas - Para el politólogo Enrique Zuleta, el escándalo tomó vuelo porque, además del cuestionamiento ético, el gobierno enfrenta el problema de que no hay suficientes vacunas para inmunizar a la población.En medio de la escasez, la inoculación de allegados "se convierte en bola de nieve porque se debió focalizar a la población objetivo, lo que quiere decir conocer bien el nivel de responsabilidad y el nivel de gravedad de cada persona a inmunizar", dijo Zuleta.Desde diciembre Argentina, con 44 millones de habitantes, ha recibido 1,8 millones de dosis de vacunas contra el covid-19, de Rusia e India, destinadas al personal de salud y a los ancianos. Se espera que esta semana llegue un millón más procedente de China. Pero la cifra es muy inferior a lo que se había anunciado, pues para fines de febrero se esperaba tener disponibles 20 millones de dosis de la rusa Sputnik V, a las que se sumarían las vacunas de AztraZeneca y las del mecanismo Covax para un total de 50 millones.Después de publicada la lista de los 70 vacunados de privilegio, entre los que figuran personas mayores de 60 años -entre ellos el presidente- pero también jóvenes como el ministro de Economía Martín Guzmán, de 38 años, Fernández justificó que era "estratégico" atender a algunos altos funcionarios debido a sus responsabilidades.Fernández fue de los primeros en recibir la dosis Sputnik V y lo hizo ante cámaras para transmitir confianza en la vacuna rusa."El problema es que si el gobierno hubiese publicado con anticipación los criterios de vacunación podría ahora estar en discusión el criterio, pero no la transparencia del proceso", refirió a la AFP el analista Carlos Fara.Pablo Knopoff, experto en opinión pública, considera que "posiblemente nadie en Argentina le va a reprochar a un adulto mayor haber recibido la vacuna, pero sí al político que la facilitó. Para el argentino medio la pregunta que importa es ¿dónde está la vacuna de mi abuelo?".Bajo la presión de conseguir más vacunas en un mundo que se las disputa, Fernández pidió este martes declarar a la vacuna contra el covid-19 un "bien global" para que quede libre de derechos intelectuales y pueda producirse libremente."El problema en Argentina no es solamente que faltan vacunas, sino que faltan con respecto a lo que se anunció que iba a haber, y la gente ve países vecinos, como Chile, que han logrado vacunar mucho más rápido", apuntó Knopoff.nn/ml/yow ------------------------------------------------------------- "Terminemos con la payasada", dice presidente argentino sobre escándalo de vacunasMéxico, 23 Feb 2021 (AFP) - El presidente argentino Alberto Fernández dijo este martes que no hay delito que perseguir en el escándalo por la vacunación irregular contra covid-19 de 70 personas, incluidos políticos, y tachó de "payasada" las denuncias que se han presentado.Fernández, quien se encuentra en México de visita oficial y participó en la conferencia matutina del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, dijo que el tema de las vacunas es "muy sensible" y que debe ser tratado "con absoluta seriedad" para no ser politizado."He leído que han hecho una denuncia (...)¡Terminemos con la payasada! Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en Argentina que diga 'será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'. No existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente", dijo.El escándalo de las llamadas "vacunas VIP" provocó la renuncia la semana pasada del ministro de Salud, Ginés González García y el presidente no descartó que vaya a pedir la renuncia de otros funcionarios."Se van a tener que ir los que se tengan que ir porque nunca promoví ni avalé nada de eso", dijo Fernández.En la lista de 70 personas que recibieron la vacuna Sputnik V, divulgada por el gobierno, figura el mismo Fernández su ministro de Economía, Martín Guzmán, así como otros políticos y empresarios y periodistas.Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, fueron de los primeros en recibir la vacuna rusa Sputnik V. Ambos mayores de 60 años lo hicieron ante las cámaras para transmitir confianza."Yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa", dijo Fernández. Justificó que era "estratégico" vacunar a otros altos funcionarios por el trabajo que desempeñan.Fernández pidió que "sean estrictos" al analizar la lista de los beneficiados por las vacunas anticipadas porque "lo más miserable es hacer política con la desgracia, con la pandemia".sem/yow