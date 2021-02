Rey Felipe.- PNV pide a PSOE y Podemos que paren su "desbarajuste" y, si tienen que abordar "una crisis de Gobierno, que la hagan"

23/02/2021 El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en una entrevista en Radio Euskadi POLITICA PNV



Afirma que "lo peor" de esta "gresca" diaria es que la actividad gubernamental "está yendo a la parálisis"



BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que "el desbarajuste" existente entre el PSOE y Podemos, socios de Gobierno, "tiene que acabar" porque están a la "gresca" diaria. "Si esto tiene que acabar en una crisis de Gobierno, que la hagan", ha afirmado.



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha dicho que, "a la vista está que hay una inadaptación de programas o de personas" en el Ejecutivo. Por ello, ha añadido que, "si es de programas, que los aúnen y afinen, y si es de personas, que tomen las decisiones que tienen que tomar".



El líder jeltzale ha admitido que su partido siente "una mezcla de perplejidad y rabia" ante lo que ocurre entre los dos partidos que integra el Ejecutivo de España. A su juicio, en una coalición cada formación que lo conforma debe procurar que haya un Gobierno "sólido y único", aunque "sin ahogar las diferencias porgramáticas, ideológicas de cada uno de los integrantes de la coalición".



"Pero una cosa es eso, y otra que estés a la gresca todo el día. Y, encima, que hagas gala pública de la gresca, porque tú puedes tener discrepancias, pero ventílalas en la mesa del Consejo de Ministros y, hacia fuera, da una imagen de unidad", ha indicado.



LA PARÁLISIS



El presidente del EBB ha dicho que el hecho de que el PSOE y Podemos discutan y "den ese espectáculo", le puede parecer "más o menos presentable, pero lo peor es que la actividad gubernamental está yendo a la parálisis".



"Unos vetan unos proyectos de Ley, otros anuncian que no van a apoyar a otros. Estamos viendo cosas inauditas en Gobiernos de coalición, que es que un partido de la coalición presenta enmiendas contra un proyecto de ley que ese mismo partido ha aprobado en la mesa del Consejo de Ministros", ha añadido.



Por ello, ha advertido de que "ese desbarajuste no puede seguir", porque, mientras, otros, como el PNV, hacen "un ejercicio de responsabilidad cuando hay que votar en Madrid y, a veces, hay que votar cosas que no te terminan de gustar".



Andoni Ortuzar ha recordado que su partido tuvo que votar contra el decreto del Ingreso Mínimo Vital. "Nosotros aquí tenemos que dar lo mejor de nosotros, y ellos, que son los que debieran estar al cien por cien, están a otra cosa, a pegarse", ha indicado.



Tras recordar que ya la excusa de las elecciones catalanas ha pasado, ha dicho que "esto tiene que cambiar ya". "Tienen que hacer un esfuerzo y, si tienen que hacer una crisis de Gobierno, que la hagan. Si se tienen que encerrar un fin de semana, que lo hagan, pero que, al día siguiente, marquen una hoja de ruta clara que a los demás, que estamos en esta aventura que empezó con la moción de censura, nos facilite ser responsables", ha añadido.



Sobre Cataluña, ha apuntado que hace falta un nacionalismo o independentismo institucional "que proteja las instituciones propias" y ponga sobre la mesa una hoja de ruta realizable, sin renunciar a ninguna reivindicación, "pero acompasándola a los tiempos y las necesidades diarias".