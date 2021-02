Rey Felipe.- PNV no quiere hacer un "plante" con su ausencia en el 40 aniversario del 23F, pero no participará en "paripés"

28/01/2021 El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar POLITICA PNV



"Da la da la sensación de que es un acto más bien coyuntural para limpiar imágenes de unos o de otros", asegura Ortuzar



BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido no pretende hacer un "plante" al Rey Felipe VI ni a nadie con su ausencia en el acto del 40 aniversario del 23F, pero no participará en "paripés". A su juicio, este es "un acto bastante vacío y artificial" y cree que es algo "más bien coyuntural para limpiar imágenes de unos o de otros".



PNV, ERC, EH Bildu, BNG, JxCat y Compromís han rechazado estar presentes hoy al acto por el 40 aniversario de la intentona golpista del 23F en el que intervendrá el rey Felipe VI.



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha asegurado que "no se trata tanto de hacer un plante, sino de no participar en un acto bastante vacío y artificial". "Han pasado 40 años y, hasta ahora, nunca se había hecho nada. ¿Por qué ahora sí?. No ha habido ninguna alteración, no habido ninguna novedad que nos ayude o que nos empuje a hacer ese tipo de actos", ha añadido.



Asimismo, ha destacado que tampoco se sabe "al 100% lo que pasó en aquel en aquella situación". "Da la da la sensación de que es un acto más bien coyuntural para limpiar imágenes de unos o de otros, y a nosotros en ese tipo de Paripés no nos gusta estar".



FRACASO EL GOLPE DE ESTADO



"Hace 40 años pasó lo que pasó cada. Cada uno dio la talla que dio en aquel momento. Afortunadamente, fracasó el golpe de estado y, luego, con dificultades, con luces y sombras, hemos ido recorriendo un camino", ha manifestado.



Por ello, ha insistido en que "hacer algo hoy tan especial" no les parece "lógico". En todo caso, ha insistido en que no pretenden "plantar a nadie" porque el PNV participa en las instituciones.