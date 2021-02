Revise sus accesorios de gimnasia para evitar sustancias tóxicas

ILUSTRACIÓN - Ya sea se trate de una colchoneta, una pelota o una cuerda de saltar, es recomendable observar con atención de qué materiales están compuestos los elementos del equipo para hacer ejercicios. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Los consumidores no deberían de ninguna manera comprarse accesorios de gimnasia y ejercicio si estos no detallan de qué materiales están compuestos, según advierte la central de defensa del consumidor en Renania del Norte-Westfalia, Alemania. Esto se debe a que los productos pueden contener sustancias preocupantes para la salud o directamente nocivas. Según explica la central del consumidor, ya sea que se trate de una colchoneta, una mancuerna, una pelota o una cuerda de saltar, además de los datos sobre sus componentes, también son deseables precisiones sobre investigaciones referidas a sustancias nocivas. UN OLOR LLAMATIVO: INDICIO DE SUSTANCIA NOCIVA Además de las indicaciones referidas a los productos, los consumidores también deben prestar atención a sus olores, ya que si estos son llamativos, bien puede ser un indicio de una sustancia nociva. La central de defensa de los consumidores recomienda buscar la señal de seguridad garantizada en los equipos de entrenamiento. Estos dispositivos son sometidos a pruebas para comprobar que cumplen los límites legales. En líneas generales, el material de PVC debería ser directamente evitado por los deportistas aficionados. Este es frecuentemente empleado en las colchonetas y pelotas, donde también se encuentran plastificantes nocivos. PRESCINDIR DE EQUIPAMIENTO ANTIBACTERIANO Asimismo resultan dudosos los productos con equipamiento antibacteriano. Las sustancias empleadas afectan frecuentemente el medio ambiente y algunas incluso la salud. Cuando se trata de colchonetas, el caucho tampoco es siempre la mejor solución: estos productos tampoco son siempre bajos en sustancias nocivas. Una mejor alternativa, apunta el centro del consumidor, es el material TPE (elastómeros termoplásticos). Estos productos no requieren plastificantes y obtuvieron un buen resultado en el test de sustancias nocivas. dpa