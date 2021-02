Portaltic.-Allen Adham (cofundador de Blizzard): "Aún falta para que el 'streaming' pueda proporcionar una experiencias triple A"

22/02/2021 World of Warcraft Shadwlands: Cadenas de dominación. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA BLIZZARD



22



El estudio de videojuegos Blizzard ha celebrado su 30 cumpleaños en el marco de su convención Blizzconline 2021, que ha tenido lugar este fin de semana por primera vez en formato 'online', y además de presentar las novedades de sus franquicias como Warcraft y Diablo, la compañía ha analizado las posibilidades de tecnologías como la Realidad Virtual y el juego en 'streaming' y ha hablado sobre los efectos de la pandemia en su forma de trabajo.



La convención anual Blizzcon suele ser un evento multitudinario, y en su última edición, la de 2019, reunió a 40.000 asistentes en el centro de convenciones de Anaheim (Estados Unidos) en un solo fin de semana.



Este año, con el salto al formato digital, la compañía reconoce que esta ha sido una edición "muy rara" y ha "echado mucho de menos la energía del público y el entusiasmo", según ha reconocido el presidente de Blizzard, J. Allen Brack, en una mesa redonda con medios internacionales a la que ha asistido Europa Press.



LA PANDEMIA Y LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO



La pandemia de coronavirus ha causado que el número de jugadores de videojuegos sea más alto que nunca, como demuestran los datos de Steam, que el pasado 7 de febrero alcanzó su récord histórico superando los 26,4 millones de jugadores simultáneos.



Con la pandemia, "el mundo ha comenzado a ver a los videojuegos de forma distinta", ha asegurado el vicepresidente senior de Blizzard Allen Adham, uno de los fundadores del estudio en febrero de 1991, que también ha participado en la mesa redonda.



"Siempre hemos dicho que nuestra misión ha sido reunir a la gente, y durante 12 meses ha sido más importante que nunca ya que muchas personas solo han podido reunirse a través de los mundos virtuales de los videojuegos", ha apostillado el ejecutivo egipcioestadounidense.



No obstante, la industria del videojuego también ha tenido que afrontar desafíos, como las demás, con cambios en la forma de trabajar provocados por la precipitada llegada del trabajo a distancia y aplazamientos de títulos. Así ocurrió con la expansión Shadowlands de World of Warcraft, cuyo lanzamiento en 2020 se tuvo que aplazar del 27 de octubre al 23 de noviembre.



"Anunciamos la fecha de lanzamiento en agosto, pero casi inmediatamente después de ese anuncio nos dimos cuenta de que teníamos dificultades para entregar el juego que queríamos y el producto que creíamos que merecían los fans y la comunidad de Warcraft", ha descrito Brack en respuesta a la pregunta de Europa Press.



Parte de la culpa de este retraso se debió a la llegada de la pandemia y del teletrabajo. "Siempre he creído que (el teletrabajo) no es la decisión acertada. Hay una creatividad orgánica que nace del hecho de que todo el mundo esté junto", según el presidente de Blizzard.



NUEVAS FRANQUICIAS DE BLIZZARD



Durante Blizzconline 2021, los principales anuncios del estudio fueron todos remasterizaciones o nuevas entregas de las franquicias ya consolidadas de Blizzard: World of Warcraft Shadowlands recibirá la expansión Cadenas de dominación; la saga Diablo, por su parte, añadirá Diablo 2: Resurrected, la remasterización del juego original lanzado en el año 2000, e Inmortal, un título para móviles.



"Desde el lanzamiento de Diablo, nuestra segunda franquicia más joven, en 1998, hasta el de Overwatch, la más reciente, han pasado 18 años. Y eso es demasiado tiempo", ha reconocido Brack, en referencia a miembros de la comunidad de jugadores que piden al estudio nuevas franquicias con contenido nuevo.



Para renovar su catálogo de videojuegos, el presidente de Blizzard ha asegurado que el estudio "siempre trabaja en al menos una nueva franquicia", aunque de momento no ha confirmado si esta llegará a anunciarse en los próximos años.



Incluso en el caso de los videojuegos pertenecientes a sagas ya existentes como Warcraft, Blizzard ha sido cuestionado en los últimos años, como sucedió con el lanzamiento de la remasterización Warcraft 3: Reforged en 2018, que recibió las críticas de la comunidad de jugadores debido a problemas como el diseño poco expresivo de algunas cinemáticas y a fallos técnicos al jugar en resolución 4K.



El estudio asume sus errores, y ahora trabaja siguiendo el principio de que "el mundo no necesita más juegos mediocres lanzados a tiempo", como ha reconocido el vicepresidente y cofundador de Blizzard.



"Por el bien de una franquicia, los desarrolladores y los jugadores, la mejor decisión es mantener la calidad a cualquier precio", ha añadido Adham.



TECNOLOGÍAS DE FUTURO: RV Y 'STREAMING'



Con el 30 aniversario de Blizzard, el estudio estadounidense ha reconocido la gran evolución de los videojuegos en este periodo, desde las aventuras basadas en texto de principios de los años noventa hasta los juegos de gran carga gráfica de hoy, y ha puesto el foco en las tecnologías que marcarán los próximos 30 años en la industria.



Las plataformas de 'streaming' de videojuegos son ya una realidad, como es el caso de Google Stadia (lanzado en 2019), Nvidia GeForce Now (2015), PlayStation Now (2014, pero no llegó a España hasta 2019) y Xbox Game Pass Ultimate con xCloud (2020), entre otros. Estos servicios permiten jugar a videojuegos desde la nube y desde prácticamente cualquier dispositivo conectado.



El catálogo de Blizzard se ha centrado históricamente en los títulos para PC, y la compañía no permite jugar actualmente a ninguno de sus videojuegos a través de servicios de 'streaming'.



"Estamos muy emocionados por lo que el futuro depara, pero aún falta para que las tecnologías de juego en la nube puedan proporcionar una experiencia triple A", ha afirmado Adham.



El confundador de Blizzard ha reconocido que "algunos juegos se adaptan bien a la nube", pero mantiene que "los tipos de juegos que necesitan una latencia de juego muy baja aún se sienten un poco lentos, cuanto menos, al jugarlos en 'streaming'.



Por su parte, el presidente del estudio ha comparado el juego en 'streaming', que no considera "indispensable todavía", con otras tecnologías como la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada, ya presentes en la industria pero consideradas tecnologías de futuro.



"No es algo en lo que Blizzard se haya sumergido todavía, pero es algo en lo que hay mucho interés y pasión y continuaremos evaluando en el futuro si tiene sentido que Blizzard se vuelque en ellas", ha apostillado J. Allen Brack.



"Como jugador me parecen emocionantes los próximos 30 años no solo por las tecnologías, sino porque los videojuegos se han vuelto 'mainstream' en la última década de forma gradual, algo que se ha acelerado por el último año de pandemia. Los juegos que llegarán en el futuro, en términos de fidelidad y de audio, serán algo nunca visto", ha concluido por su parte Adham, mirando al futuro de un sector en alza.