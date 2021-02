Pogacar bate a Adam Yates en Jebel Hafeet y refuerza el liderato

La Planche Des Belles Filles (France), 19/09/2020.- Slovenian rider Tadej Pogacar of the UAE Team Emirates is on his way to win the 20th stage of the 107th edition of the Tour de EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

Redacción deportes 23 feb (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) reforzó el maillot rojo de líder en el Tour de los UAE al imponerse tras un emocionante duelo con el británico Adam Yates en la tercera etapa disputada entre Al Ain y el alto de Jebel Hafeet, de 166 kilómetros.

Duelo por todo lo alto entre los dos mejores de la prueba, que se batieron en la subida hasta la cima, donde finalmente Pogacar impuso su velocidad ante Yates, que entró a rueda con el mismo tiempo de 3h.58.27.

Ambos ciclistas serán los que discutan el triunfo final. De su enfrentamiento salió la eliminación del resto de rivales. A 47 segundos coronó un grupo con el colombiano Sergio Higuita, el alemán Emanuel Buchmann y el portugués Joao Almeida, entre otros.

En la general, manda Pogacar con mano de hierro, aventaja a Yates en 43 segundos y en 1,03 a Almeida. El primer español es Rubén Fernández (Cofidis), a 3.32 minutos.

DE GENDT Y GALLOPIN, UNA ESCAPADA DE NIVEL

La primera cita con la montaña centraba el interés en los últimos 10 kilómetros de subida a Jebel Hafeet, donde se habían citado de antemano los hombres de la general. En la inmensa zona llana del desierto atacaron pronto dos destacados veteranos, ambos con triunfos en las grandes: el belga Thomas De Gendt (Lotto Soudal) y Tony Gallopin (Ag2r-Citroen).

El pelotón no se inmutó, por lo que las diferencias fueron aumentando hasta un tope de 6.20 minutos. Los favoritos no iban a regalar la victoria, ni la general, por lo que el UAE de Pogacar, el Ineos de Adam Yates, defensor del título, y el Deceuninck de Almeida tomaron cartas en el asunto para echar abajo las ilusiones del dúo aventurero.

El cúmulo de intereses de otros equipos involucró el Movistar a 28 kilómetros de meta. Los hombres de Valverde se pusieron al frente del grupo a bloque, en busca de un tercer triunfo del murciano en la cima de Jebel Hafeet.

La pelea por el control del pelotón y el miedo a los abanicos, sobre todo cuando el Deceuninck asomó en cabeza, redujeron las diferencias hasta menos de un minuto, momento en el que Gallopin soltó a De Gendt para quedarse solo para afrontar el ascenso que conducía a meta.

POGACAR GANA UN GRAN DUELO A YATES

La rebelión del francés no dio frutos. Tiró la toalla a 8 kilómetro de la cima. El UAE dirigía un tren ya cortado a ritmo elevado para gestionar los 10.6 kilómetros de ascenso al 6,9 por ciento de desnivel, con la cima a 1.027 metros, cercana a la frontera con Omán.

Enseguida cedió Valverde, ahogado por la marcha de los hombres de Pogacar. No se trataba de un "Mortirolo", pero al ritmo del UAE todo el mundo sufría, también Froome, tranquilo a cola de pelotón, una sombra del corredor que fue.

Ineos estaba presente, y de qué manera. A 6 de la cima tensaron la cuerda para romper definitivamente el pelotón principal, hasta reducirlo a apenas 15 corredores. Sepp Kuus (Jumbo Visma) se sumó a la fiesta intercalado en el duelo entre Adam Yates y Pogacar. Los tres se iban a jugar la gloria con 4 kms a la cima. El portugués Almeida no tuvo fuerzas para entrar en la refriega.

Duelo al sol entre las arenosas montañas emiratíes. Yates tomó la iniciativa con Pogacar pegado a rueda. Marcaje entre los patrones de la carrera, en busca de la etapa y el liderato. El esloveno optaba por la vigilancia, el británico por atizar intermitentes latigazos para soltar al ganador del Tour de Francia.

Nada de relevos, por mucho que Yates los pidiera con la mirada. Pogacar optó por subir a remolque. A 800 metros volvió a levantarse el ciclista de Manchester, pero no había manera de quitarse de encima a su ilustre rival.

No iba hundido precisamente Pogacar. A 450 metros de la cima atacó con contundencia, alejó unos metros a Yates y remató la faena por todo lo alto. A lo campeón. Estrenó su casillero de la temporada, reforzó el liderato y dejó claro quién es el candidato número 1 para ganar el Tour de los Emiratos.

Este miércoles, la cuarta etapa tendrá la salida y llegada en Al Marjan Island y completará un recorrido de 204 kilómetros. Cita para los velocistas.