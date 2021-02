Panamá inicia las obras de la tercera línea del metro a cargo de Hyundai

Fotografía cedida por el Gobierno de Panamá del presidente de Panamá Laurentino Cortizo entregando la orden para iniciar las obras Daniel Chung, del consorcio HPH Joint Venture, hoy en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Gobierno De Panamá

Panamá, 22 feb (EFE).- Las obras de la tercera línea del metro de la Ciudad de Panamá comenzaron este lunes con la primera palada y entrega de la "orden de proceder" al consorcio liderado por la coreana Hyundai, que se adjudicó el proyecto con un costo de 2.844,09 millones de dólares.

"Hoy, en esta comunidad de Nuevo Arraiján, damos la primera palada con la que se inicia oficialmente la construcción de la línea tres de metro, un proyecto ansiado, necesario y que traerá un gran alivio a las necesidades de transporte y calidad de vida a más de medio millón de panameños", dijo en el evento el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

El consorcio HPH Joint Venture, de Hyundai Engineering & Construction (51 %) e integrado además por Posco Engineering Construction (29 %) y Hyundai Engineering Co. (20 %), se adjudicó en febrero de 2020 oficialmente el proyecto, con un valor de 2.844.096.495,89 dólares, según el refrendo de la Contraloría General de Panamá.

La línea será un monorriel de 6 vagones que recorrerá 25 kilómetros y 14 estaciones en 45 minutos, y conectará la provincia de Panamá, desde la Línea 1 del Metro, con la contigua de Panamá Oeste, ayudando a descongestionar el pesado tráfico de esa zona.

En su primera etapa, la línea tendrá una extensión de 24,5 kilómetros desde Albrook, en la capital, hasta Ciudad del Futuro, en Panamá Oeste, cruzando por debajo del Canal de Panamá a través de un túnel con una longitud total aproximada de 5.3 kilómetros, con una profundidad no mayor de 64 metros, y ya cuentan con el permiso de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para ejecutarse, según la información oficial.

Para este tramo soterrado "no se otorgará una adenda al contrato de Línea 3, se tiene contemplado realizar dos actos públicos para el diseño y construcción, respectivamente" y se estima "que el costo total de esta obra sea de aproximadamente 360 millones de dólares", de acuerdo con la información de Metro Panamá.

Las autoridades estiman que la línea, incluyendo el tramo soterrado, se culmine en un poco más de cuatro años.

Daniel Chung, del consorcio HPH Join Venture, declaró que trabajarán en "franca colaboración con las autoridades nacionales y subcontratistas para cumplir con los plazos establecidos y respetando las leyes y normas de Panamá".

Panamá es el único país de Centroamérica con sistema de Metro, que cuenta con la Línea 1, inaugurada en abril de 2014 y la Línea 2, en abril de 2019, ambas construidas por el consorcio formado por Odebrecht y FCC e investigada por presunta corrupción.