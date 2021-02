Padres de niños con cáncer exigen al Gobierno de México que cumpla sentencia

La abogada Andrea Rocha Ramírez (c) posa junto a varios padres de hijos enfermos de cáncer hoy, en el Monumento a la Revolución en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

México, 23 feb (EFE).- Padres de niños con cáncer pidieron este martes al Gobierno mexicano que cumpla con la sentencia definitiva de un juicio de amparo que los obliga a terminar con el desabastecimiento de medicamentos que denunciaron desde 2019.

Familiares se citaron en el céntrico Monumento a la Revolución de Ciudad de México para dar a conocer la información que les fue notificada el pasado 19 de febrero y así instar a las autoridades que cumplan con la sentencia que protege a 9 niños del estado de Nuevo León.

Tanto el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendrán la obligación de responsabilizarse de la situación de vulnerabilidad de estos niños, según informó a Efe la abogada Andrea Rocha.

En un comunicado, los familiares anunciaron que "tras una larga batalla jurídica" desde que se promovió el amparo el 22 de noviembre de 2019, "prevaleció el Estado de Derecho" y "es un gran precedente" en México a favor de los niños con cáncer.

Sin embargo, son solamente 9 de las varias decenas de niños que los familiares tienen registrados y que acompaña legalmente Rocha, dijo a Efe Esperanza Paz, madre de Hermes, un niño con diagnóstico de rabdomiosarcoma embrionario en el antebrazo izquierdo.

Aunque su hijo no está incluido en este amparo, y todavía hace falta mucho más para asegurar que se respeten los derechos de los niños que padecen cáncer en todo el país, aseguró que el amparo es una buena noticia. "Nos hemos dado cuenta que por lo menos voltearon a vernos", expresó.

En su caso, también solicitaron un amparo y están en espera de resolución, pero la situación actual está siendo muy compleja debido a la pandemia de la covid-19, que provoca que además del desabastecimiento de medicamentos oncológicos también haya escasez de "insumos" de los hospitales.

Aunque ven una pequeña esperanza, la frustración para los padres continúa porque el problema, más que cesar, crece y crece.

El pasado 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, padres de niños con la enfermedad se quejaron por los recortes presupuestarios del actual Gobierno mexicano, ya que calculan que 1.600 niños han perdido la vida por falta de tratamiento oncológico a causa de la reducción del gasto de esa partida.

Los padres de niños con cáncer han denunciado en numerosas ocasiones el desabastecimiento de medicamentos oncológicos desde la llegada al poder de López Obrador, en diciembre de 2018.

El presidente acabó con el Seguro Popular y, en un país donde más de la mitad de la población no cuenta con seguridad social, quiso universalizar la salud con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que hasta el momento no ha dado los resultados esperados.

Además, el mandatario centralizó las compras de medicamentos en la Secretaría de Hacienda para evitar que hubiera corrupción en la adquisición de medicinas por parte del Estado.

Cada año se diagnostican más de 400.000 niños con cáncer en todo el mundo y unos 5.000 en México.