Netflix suma "Pelé" a su lista de documentales sobre glorias del deporte

IMAGEN DE ARCHIVO. Personas toman fotografías de un mural donde aparece el exastro del fútbol Pelé, en Santos, Brasil. Octubre 20, 2020. REUTERS/Amanda Perobelli

Por Andrew Downie

23 feb (Reuters) - Netflix estrena el martes una película sobre el exastro del fútbol Pelé, con lo que la plataforma suma un nuevo capítulo a la lista de documentales sobre ídolos del deporte como Michael Jordan, Diego Maradona y Ayrton Senna.

"Creo que pensamos que es un tipo del que todo el mundo, incluidos los aficionados al fútbol, tienen un conocimiento bastante superficial", dijo el codirector Ben Nicholas a Reuters. "Pero realmente queríamos explicar cómo se convirtió en este personaje mítico".

La película se centra en el periodo comprendido entre 1958 y 1970, cuando Brasil ganó tres Copas del Mundo y se consolidó como una potencia futbolística. El foco principal es en la participación de Pelé en México 1970, cuando lideró a una selección que es ampliamente calificada como la mejor de la historia.

Ese título, dicen los directores, fue vital para crear el mito de Pelé. Tras ser campeón del mundo en 1958 a los 17 años, Pelé se lesionó en el segundo partido del torneo de 1962, que también ganó Brasil.

Volvió a lesionarse tras ser objeto de violentas faltas en el Mundial de 1966 en Inglaterra y amenazó con no volver a jugar en la Copa del Mundo. Sin embargo, Pelé cambió de opinión y llevó a Brasil a ser campeón en 1970, lo que consolidaría su estatus de leyenda.

"Si Pelé y Brasil no ganan el título en 1970, él no se convierte en Pelé y Brasil no se convierte realmente en Brasil", dijo el codirector David Tryhorn. "Ese es el sello de la identidad de Pelé y de la identidad del país".

La película, de 108 minutos de duración, evita las comparaciones con Maradona, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, tres jugadores citados a menudo como rivales de Pelé para el título de mejor jugador de todos los tiempos.

"Realmente no importa si llega alguien que sea mejor que Pelé", dijo Tryhorn. "Tal vez Messi lo sea, tal vez Ronaldo lo sea. Pero lo único que ninguno de ellos puede hacer es ponerse en su lugar. Sé que hubo grandes jugadores antes que él, pero él fue el verdadero pionero, fue el Elvis, fue el Neil Armstrong".

