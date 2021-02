Nasdaq se hunde; inversores atentos a testimonio Powell

FOTO DE ARCHIVO-Un hombre lleva una mascarilla mientras camina por Wall Street durante el brote de coronavirus en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. 13 de marzo de 2020. REUTERS/Lucas Jackson

23 feb (Reuters) - El índice Nasdaq caía más de un 2% el martes debido a que los inversores vendían acciones de fuerte crecimiento en capitalización de mercado por preocupaciones sobre su valoración, mientras seguían de cerca el testimonio en el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.