México.- López Obrador asegura que la auditoría sobre los gastos del Gobierno "exagera" y dice que sus datos "están mal"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que los datos recabados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) "están mal" y ha calificado de "exageración" las presuntas irregularidades tras revisar las cuentas del primer año de mandato del mandatario.



"Exageran y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí y ojalá lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mala información a nuestros adversarios, y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas", ha expresado el mandatario en una rueda de prensa.



El sábado, la ASF presentó el Informe General de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año de la actual administración, en el cual hizo observaciones debido a supuestas irregularidades por 67.498 millones de pesos (unos 2.600 millones de euros).



La ASF reveló inicialmente que, según sus cálculos, el coste total de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México, será de 331.996 millones de pesos (13.200 millones de euros), si bien ha matizado que esto "se revisará".



El coste de la cancelación de la construcción del NAIM era en un inicio superior a los 100.000 millones de pesos (casi 4.000 millones de euros), un cálculo que había sido realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el documento Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, publicado el 26 de abril de 2019.



En la conferencia mañanera, en Palacio Nacional, López Obrador ha matizado que el órgano tiene que "aclarar esta información porque el dato es exagerado". "Entonces me gustaría que ellos aclararan este dato que está mal", ha manifestado.



No obstante, ha expresado que, si la suspensión del proyecto costara 300.000 millones de pesos, esto supondría un ahorro de 300.000 millones dado que el proyecto era de unos 600.000 millones de pesos (23.800 millones de euros). "Nos ahorraríamos aún así 300.000 millones con el aeropuerto que estamos construyendo en la base militar de Santa Lucía. Espero que lo aclaren", ha reiterado.



La ASF también acusó que la Secretaría de la Función Pública (SFP), que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, de mostrar resistencias en el proceso de fiscalización al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos.