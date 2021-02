McDonald's relanza dos de sus clásicos, el Apple Pie y la hamburguesa Grand McExtreme 1955

23/02/2021 Si existiese una máquina del tiempo, a gran parte de los españoles les gustaría poder viajar al pasado POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MCDONALD'S



En un momento como el actual, en que los días parecen sucederse unos a otros sin apenas variación, los españoles han empezado a sentir la necesidad de revivir experiencias de otras épocas. Así lo demuestra un estudio realizado para McDonald's por la empresa de estudios Sigma Dos, que revela que un 82% de los españoles no dudaría en viajar al pasado, si existiese una máquina del tiempo. Y uno de cada tres (33%) se quedaría a vivir en esa época para siempre.



Según el estudio, las décadas favoritas para viajar al pasado serían las de los 80 - elegida por un 30% de los encuestados - y los 90, a la que viajaría otro 32%. Y entre las cosas que harían al llegar a su destino, más de uno de cada tres (36%) aprovecharía para revivir los sabores de la época, acudiendo a restaurantes o comprando productos de alimentación en el supermercado que ya no se pueden encontrar en la época actual.



En este sentido, el estudio revela que muchos de los recuerdos felices de los españoles están relacionados con la comida. Para un 30% de los encuestados, los sabores son las sensaciones del pasado que recuerdan con mayor intensidad, por delante de otras experiencias como las visuales, sonoras u olfativas.



Basándose en esta idea de que los españoles son unos nostálgicos, deseosos por disfrutar de nuevo los sabores y experiencias de épocas pasadas, McDonald's ha decidido traer de vuelta a su carta dos de sus clásicos, por tiempo limitado: el Apple Pie y la hamburguesa Grand McExtreme 1955.



En palabras de Natalia Echeverria, Chief Marketing Officer de McDonald's España, "Si por algo nos caracterizamos en McDonald's es por nuestra capacidad de generar buenos momentos de verdad, ofreciendo a nuestros clientes la mejor experiencia posible tanto en nuestros restaurantes, como a través de nuestros canales take away, McAuto y McDelivery. Creemos que en el momento actual los consumidores necesitan más que nunca que las marcas les den la oportunidad de vivir esos buenos momentos. Por eso, sabiendo que más del 80% de los españoles desearía viajar al pasado, queremos ponérselo fácil, y hemos traído de vuelta dos recetas que nuestros clientes venían pidiendo desde hace mucho tiempo: el Apple Pie y la Grand McExtreme 1955. Con ello, queremos transmitir a la sociedad un mensaje de optimismo: que lo bueno siempre vuelve".



Reencontrarse con familiares y amigos, una de las principales motivaciones de los españoles para viajar al pasado



Entre las cosas que más echan de menos los españoles en este momento, y que les llevarían a utilizar la máquina del tiempo para viajar al pasado, están los reencuentros. Un 66% de los encuestados desearía vivir de nuevo, aunque sólo fuese por unos minutos, la experiencia de abrazar a un familiar o a un amigo. Y si pudiesen traer al presente una sola cosa de su viaje al pasado, más de la mitad (67%) traería consigo a esa persona a la que tanto echan de menos.



Revivir experiencias de otras décadas también ocupa un lugar importante entre los deseos de los españoles. Un 32% viajaría al pasado para asistir al concierto de un grupo mítico de la época, y un 30% lo haría para vivir en directo un evento histórico importante, como la llegada del hombre a la Luna o la caída del muro de Berlín. Otros se decantan por experiencias más familiares, como el 21% que pediría a su abuela que apuntase todas sus recetas, para poder conservarlas y, así, replicarlas en el presente.



Preguntados por si intentarían cambiar algo en ese viaje al pasado, más de la mitad de los encuestados afirma convencido que sí. En este sentido, un 47% de los españoles intentaría encontrarse consigo mismo de pequeño para darse un consejo. Y entre las cosas que cambiarían, un 19% afirma que elegiría un camino profesional diferente al actual, guiándose más por la emoción que por la razón, y un 22% procuraría disfrutar más de la vida, sin preocuparse tanto por el futuro.



Con el regreso del Apple Pie y la Grand McExtreme 1955, McDonald's quiere contribuir a que los más nostálgicos consigan volver a disfrutar esos buenos momentos de otras épocas, basados en el sabor y en las experiencias compartidas.