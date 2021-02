Marruecos suspende los vuelos procedentes de Alemania, Italia, Turquía y Suiza

Pasajeros en el aeropuerto de Casablanca, Marruecos. EFE/ Javier Otazu/Archivo

Rabat, 23 feb (EFE).- El gobierno de Marruecos ha suspendido como medida de prevención contra el coronavirus los vuelos procedentes de Alemania, Italia, Turquía y Suiza, según han confirmado las embajadas de los países citados a través de sus redes sociales.

La medida no ha sido hecha pública por los medios oficiales marroquíes pero ha sido confirmada por la aerolínea Air Arabia -que opera varios vuelos a esos países-, y significa que a partir de la medianoche pasada o la siguiente (según los casos), no se admitirán vuelos procedentes de esos cuatro países.

Asimismo, se restringe la entrada de los pasajeros de esas nacionalidades que ingresen en Marruecos procedentes de un país tercero.

Sin embargo, la salida de ciudadanos de esas nacionalidades sí está permitida en el caso de que accedan a aviones con otros destinos.

En principio, la suspensión de vuelos estará vigente durante quince días.

El pasado 19 de enero, el gobierno marroquí tomó una medida similar con los vuelos y pasajeros procedentes de Australia, Brasil, Irlanda y Nueva Zelanda.

España y Francia, de donde procede el mayor número de visitantes a Marruecos, siguen estando abiertos al tráfico aéreo con Marruecos.

Marruecos ha conseguido controlar con cierto éxito la expansión de la pandemia -481.000 casos positivos detectados, 8.559 muertos hasta ayer-, y ya ha logrado vacunar con una primera dosis a 2,5 millones de ciudadanos.

Sin embargo, el ministerio de Sanidad advirtió el fin de semana que se han detectado ya 24 casos de la llamada "variante inglesa" de la covid-19, por lo que llamó a redoblar la vigilancia y no descuidar las medidas de prevención.