Lydia Lozano, nerviosa y acompañada por Charly, ingresa en el hospital para ser operada de las cervicales

23/02/2021 Lydia Lozano, a su llegada al hospital para ser operada. MADRID, 23 (CHANCE) Lydia Lozano anunciaba ayer en "Sálvame", por sorpresa y visiblemente nerviosa, que hoy sería operada de urgencia de las cervicales. Preocupada y muy aprensiva en cuanto a temas de salud se refiere, la colaboradora desvelaba que tiene afectadas 4 vértebras que le producen un aplastamiento en la médula, y de ahí la premura con la que los médicos han decidido su paso por quirófano. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Lydia Lozano anunciaba ayer en "Sálvame", por sorpresa y visiblemente nerviosa, que hoy sería operada de urgencia de las cervicales. Preocupada y muy aprensiva en cuanto a temas de salud se refiere, la colaboradora desvelaba que tiene afectadas 4 vértebras que le producen un aplastamiento en la médula, y de ahí la premura con la que los médicos han decidido su paso por quirófano.



Esta mañana, a primera hora, Lydia ha ingresado en un céntrico hospital madrileño acompañada por su marido, Charly, para pasar por uno de los tragos más complicados de su vida. Apostando por un look cómodo, con gafas de sol, la documentación necesaria para la operación en la mano y una pequeña maleta color lila, la colaboradora llegaba a la clínica y confesaba estar "muy nerviosa".



Sin perder la sonrisa e intentando mantener el tipo, Lydia comentaba que "espero que todo salga bien", pero aseguraba que "a los médicos no les pregunto porque sino me mareo". "Pero toca la médula y eso es un poco complicado", ha señalado cuando le hemos preguntado cómo afronta su delicada operación de espalda, que la obligará a estar ingresada varios días en los que no podrá recibir visitas, tal y como ha comentado.



Mientras que Charly, fiel a su discreción, no ha querido hacer declaraciones, Lydia ha presumido de marido confesando que es su gran apoyo: "No podía faltar. En lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad".