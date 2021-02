Los niños, las principales víctimas del conflicto armado colombiano, dice la JEP

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes Muñoz. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 23 feb (EFE).- El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes Muñoz, aseguró este martes que los menores de edad fueron "las principales víctimas del conflicto armado" y que el alto tribunal investigará, juzgará y sancionará a los máximos responsables del reclutamiento de niños y adolescentes.

Según el magistrado Cifuentes los niños fueron incorporados directamente en la confrontación armada, pero también fueron usados como mensajeros, centinelas, cocineros y hasta compañeros sexuales.

El togado fue uno de los que recibió el Informe Institucional de Casos de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito por parte de las FARC, entregado ayer por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, responsable de la niñez) a la JEP.

Destacó que el informe es de trascendental importancia, ya que va a permitir más elementos de juicio en el Macrocaso 07 sobre Reclutamiento de Niños y Niñas en el Conflicto Armado, que fue abierto por la JEP en marzo de 2019.

En este caso se han identificado al menos 8.000 "hechos victimizantes", una cifra aún preliminar, pues los organismos, como el ICBF, continúan aportando pruebas.

Se calcula, según el magistrado Cifuentes, que entre 1997 y 2000 unos 8.000 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años fueron reclutados por los actores del conflicto armado en Colombia, aunque esta es una cifra provisional.

MASIVA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES

Dijo además que ellos fueron víctimas de una masiva violación a sus derechos fundamentales, pues les fueron vulnerados sus derechos a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, a estar vinculados a una familia y al libre desarrollo de la personalidad.

Puntualizó que los niños indígenas, afrodescendientes, negros, rom y raizales, no solo fueron vinculados al conflicto armado, sino que fueron "desarraigados de sus comunidades originales".

Cifuentes se comprometió a que la JEP trabaje no solo para encontrar y sancionar a los máximos responsables, sino también para que estos hechos no se repitan.

De los 4.219 casos de reclutamiento forzoso que investiga la Fiscalía colombiana por la justicia ordinaria solamente han sido dictadas 10 condenas.

Por su lado, la relatora del Macrocaso 07, la magistrada Andrea Rueda, explicó que a la fecha se han "incorporado al expediente de este caso 32 informes que fueron presentados por organizaciones de víctimas, organizaciones indígenas y de otras corporaciones del Estado colombiano".

En el Macrocaso 07 han comparecido 6.109 ex integrantes de las Farc-EP, 147 terceros civiles, 86 agentes del Estado y 409 integrantes de la fuerza pública.