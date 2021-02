LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 23 de febrero de 2021

PRIMERA PLANA

AMN-GEN EEUU-ESPOSA CHAPO

NUEVA YORK - Se espera que Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, comparezca ante un tribunal federal en Washington, D.C. Coronel, de 31 años, quien es ciudadana mexicana y estadounidense, fue detenida en el aeropuerto Dulles International de Virginia y enfrenta cargos de tráfico de drogas. Por Claudia Torrens. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN BIDEN-SECRETARIO DE SALUD

WASHINGTON - Xavier Becerra, designado por el presidente Joe Biden como secretario de Salud, afronta dos días de conflictivas audiencias en el Senado. Los demócratas acusan a los republicanos de hacer política a pesar de la pandemia de coronavirus. De ser confirmado, sería el primer latino en dirigir el Departamento, una agencia con un presupuesto de 1,4 billones de dólares y con programas de seguro médico, seguridad y aprobación de medicamentos, investigación médica avanzada y bienestar infantil. Por Ricardo Alonso-Zaldivar. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUN-GEN CORONAVIRUS-PASAPORTES

LONDRES - Gran Bretaña planea utilizar su presidencia en el G7 para impulsar un sistema internacionalmente reconocido de pasaportes para vacunados, que podría permitir la reanudación de los viajes por el mundo, aunque el primer ministro Boris Johnson reconoce que la idea plantea cuestiones éticas “complejas”. Por Jill Lawless.

Con:

-CORONAVIRUS-ISRAEL-PALESTINOS: Israel adquiere vacunas en exceso y las comparte con palestinos y otros países.

-CORONAVIRUS-ALEMANIA: Más controles fronterizos en Alemania para variantes de virus.

-CORONAVIRUS-VACUNAS AFGANISTAN: Afganistán inicia campaña de vacunación contra coronavirus.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN TRUMP-PROBLEMAS LEGALES

NUEVA YORK - Las autoridades tributarias finalmente tendrán acceso a las declaraciones impositivas que Donald Trump tanto trató de ocultar, pero no está claro si esos documentos serán comprometedores y revelarán irregularidad alguna en sus manejos financieros. Por Jim Mustian y David Caruso. 900 palabras. AP Foto.

REP-GEN BIDEN-DESASTRES NATURALES

WASHINGTON - Luego de un mes de asumir la presidencia de Estados Unidos y con la atención puesta en el coronavirus, las tormentas invernales que sacudieron Texas, Oklahoma y otros estados vecinos ponen a prueba la capacidad de Joe Biden para la gestión de desastres. Por Darlene Superville. 935 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-BEI LOS AÑOS 70-DECESOS

SIN PROCEDENCIA - Los ecos de la década de 1970, una era especial en la historia del béisbol, se diluyen a paso acelerado con los decesos de figuras de la talla de Tom Seaver, Bob Gibson, Joe Morgan, Lou Brock y el rey de los jonrones Hank Aaron, símbolos de una época de grandes cambios y grandes personalidades, probablemente irrepetible. Por Ted Anthony. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-GEN MEXICO-ARGENTINA

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Alberto Fernández le pide a su par de México que se una a la propuesta que quieren plantear Argentina y Francia en el G20 para que la vacuna para el COVID-19 sea considerada un “bien global” y se cedan sus derechos para que cualquier país pueda producirla. Por María Verza. 584 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-ARGENTINA: Alberto Fernández critica investigación judicial por escándalo de vacunas.

CAR-ECO PUERTO RICO-CRISIS ECONOMICA

SAN JUAN - El gobernador de Puerto Rico anuncia que la junta de supervisión financiera llegó a un acuerdo que reduciría en un 80% la deuda de la isla, pero advierte que su gobierno lo rechazará porque le exigiría recortar el sistema de pensiones. Por Dánica Coto. 550 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-ECO HOME DEPOT-RESULTADOS

SIN PROCEDENCIA - El mercado de la vivienda fue uno de los pocos puntos brillantes para la economía de Estados Unidos al cumplirse casi un año del cierre de actividades económicas. Muchas familias concluyeron que hogares más grandes, o al menos viviendas diferentes, debían ser la respuesta en 2020, lo que elevó por las nubes los precios de la vivienda, haciendo que el mercado inmobiliario luciera resistente. Home Depot se convirtió en uno de sus principales proveedores. Por Michelle Chapman. 420 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-EEUU-CONFIANZA CONSUMIDOR: Aumenta la confianza del consumidor en EEUU.

AMN-GEN EEUU-ESTATUAS CONFEDERADAS

NUEVA YORK - Al menos 160 símbolos confederados fueron retirados o sacados de espacios públicos en 2020. Por Aaron Morrison. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

MOR-GEN IRAN-NUCLEAR

TEHERÁN - Irán restringe oficialmente las inspecciones internacionales en sus instalaciones nucleares, en un intento de presionar a los países europeos y al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que levanten las sanciones económicas y restauren el acuerdo nuclear de 2015. Por Nasser Karimi. 441 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-IRAN-NUCLEAR-EEUU: La línea dura asumida por Teherán presagia un camino difícil por delante.

EUR-GEN ESPAÑA-GOLPE-ANIVERSARIO

MADRID - El rey Felipe VI, los legisladores españoles y todo el país recuerdan 40 años de un intento de golpe de Estado que fracasó en descarrilar la transición pacífica del país a la democracia, pero el aniversario se ve ensombrecido por la ausencia de un exmonarca acosado ahora por escándalos financieros. El rey emérito Juan Carlos I no fue invitado a un acto oficial en la misma sede del Parlamento en Madrid que fue tomado en 1981 a punta de pistola por más de 100 guardias civiles, manteniendo como rehén a toda la cámara baja. 420 palabras. AP Foto. ENVIADO.

OCE-TEC AUSTRALIA-PLATAFORMAS DIGITALES

CANBERRA - Facebook accede a levantar el bloqueo que impedía a los australianos compartir noticias en la plataforma tras llegar a un acuerdo con el gobierno australiano. La disputa gira en torno a una legislación que obligaría a las gigantes digitales a pagar por la información periodística. Por Rod McGuirk. 579 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN MYANMAR

YANGÓN - Siguen las movilizaciones contra el golpe de Estado militar en Myanmar en las principales ciudades un día después de un llamado a la huelga general que cerró tiendas y sacó a miles a las calles para protestar. 499 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN TIMOR ORIENTAL-EEUU ABUSOS

OECUSSE, Timor Oriental - Un sacerdote estadounidense que fue expulsado de la Iglesia es juzgado por supuestos abusos sexuales a menores en su albergue para huérfanos e hijos de familias pobres, en el primer caso contra el clero en Timor Oriental, el país más católico del mundo después del Vaticano. Por Raimundos Oki. 474 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN HONG KONG-POLITICA

HONG KONG - La líder de Hong Kong respalda abiertamente las reformas electorales a favor de Beijing, un día después de que un alto funcionario chino indicara que se realizarían cambios importantes para asegurar que la ciudad autónoma sea dirigida por “patriotas”. Por Zen Soo. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT CAMPEONES ATLETICO-CHELSEA

BUCAREST - El Atlético de Madrid enfrenta a Chelsea en el duelo de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones, uno que debió trasladarse de Madrid a Rumania debido a las restricciones en España a los viajeros procedentes de Gran Bretaña. Además, la Lazio recibe al campeón defensor Bayern Múnich. 600 palabras. AP Foto. Editores: partidos comienzan a las 2000 GMT.

DEP-FUT MEXICO-AMERICA

CIUDAD DE MÉXICO - Por alineación indebida del delantero uruguayo Federico Viñas, el América es sancionado por la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol y pierde en la mesa el partido del pasado fin de semana ante Atlas en el que había logrado un triunfo y la cima de la clasificación del torneo Clausura. Por Carlos Rodríguez. 330 palabras. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN THE UNITED STATES VS. BILLIE HOLIDAY

SIN PROCEDENCIA - Lee Daniels no quería tocar la historia de Billie Holiday. “Lady Sings the Blues” ya existía, pero entonces se enteró de que Holiday fue una defensora de los derechos civiles perseguida por el gobierno por su uso de drogas y su canción de protesta “Strange Fruit”. Esta es la historia que retrata en su nueva película, “The United States vs. Billie Holiday”. Por Linsey Bahr. 876 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-LIB HILARY CLINTON-LOUISE PENNY

NUEVA YORK - Hillary Rodham Clinton, conocida seguidora de las novelas de misterio, ahora escribe una. Clinton se asoció con su amiga, la novelista Louise Penny, para escribir “State of Terror”. Por Hillel Italie. 450 palabras. AP Foto.

ESP-CEL GBRETAÑA-PRINCIPE FELIPE

LONDRES - El príncipe Felipe está “cómodo” en un hospital en Londres donde es atendido por una infección, dice el Palacio de Buckingham. El esposo de 99 años de la reina Isabel II está “respondiendo al tratamiento, pero no se espera que le den de alta por varios días”. 198 palabras. AP Foto. ENVIADO.

