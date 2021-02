Las primeras vacunas anticovid llegarán a Uruguay el jueves 25 por la noche

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, habla durante una rueda de prensa hoy en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 22 feb (EFE).- Las primeras vacunas contra la covid-19 llegarán a Uruguay el jueves 25 por la noche, según informó este lunes en rueda de prensa el presidente del país suramericano, Luis Lacalle Pou.

Después del Consejo de Ministros celebrado en la Torre Ejecutiva de Montevideo, el mandatario compareció ante los medios junto al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para informar de que las primeras dosis que arribarán a Uruguay son las del laboratorio chino Sinovac.

"En la noche del 25, madrugada del 26, va a estar llegando un embarque de 192.000 dosis de Sinovac, que va a ser complementada a partir del 15 de marzo con 1.558.000 dosis de la vacuna china", comentó el mandatario uruguayo, quien agregó que entre el 8 de marzo y el 26 de abril arribarán al país suramericano unas 460.000 dosis del laboratorio estadounidense Pfizer.

Las dosis de Sinovac comenzarán a administrarse el 1 de marzo a docentes, policías, bomberos y militares en servicio, y a trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), mientras que a partir del 8 se vacunará con Pfizer al personal de la salud, informó Lacalle Pou.

"Es una decisión técnica, no política. Si el lapso entre la llegada de la china y Pfizer era extendido, íbamos a proceder a vacunar al personal de la salud. Como la distancia entre una y otra no excede los 10 días se entendió que era bueno esperar la llegada de Pfizer", argumentó sobre la prioridad en la inoculación.

Lacalle Pou consideró que habrá "un proceso fluido y continuo" de vacunación, ya que "no va a haber tiempo muerto" entre las llegadas de las ya anunciadas y las que completen la compra hecha por Uruguay de 3,8 millones de dosis -entre Pfizer y Sinovac- y la reserva de 1,5 millones de la plataforma Covax, creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una distribución entre los países menos favorecidos.

Respecto al resto de medidas en ejecución, no se consideró cambio alguno, si bien Lacalle Pou expresó su deseo de "ir rumbo a la apertura de fronteras y a la apertura de actividades".

Por ahora, rigen en Uruguay el cierre de fronteras al turismo (solo pueden entrar uruguayos y residentes, además de excepciones por cuestiones económicas, diplomáticas o personales, previa autorización del Poder Ejecutivo) y la apertura de bares y restaurantes hasta las 02.00 horas (si bien en Montevideo es la medianoche por disposición del Gobierno local).

Además, el pasado viernes se conoció la prórroga por 30 días más de la ley aprobada por el Parlamento uruguayo y promulgada el 21 de diciembre pasado, que permite restringir el derecho de reunión "por razones de salud pública".

Uruguay, que es el último país de Suramérica en comenzar la vacunación a la población, registra desde el 13 de marzo de 2020 53.310 contagios (5.882 activos, 68 de ellos en cuidados intensivos) y 583 fallecidos.