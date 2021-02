Las primeras palabras de Anabel Pantoja tras su 'no embarazo'

22/02/2021 Anabel Pantoja llega a casa. MADRID, 22 (CHANCE) Ante el revuelo que se ha formado por el positivo en el test de embarazo de Anabel Pantoja en pleno directo, la colaboradora de 'Sálvame' aclara cuál es la situación del 'negro' y ella tras conocer la noticia del embarazo. Tan solo unas horas después de conocer la sorprendente noticia, Anabel llega a casa y lo hace dejando claro que está muy "tranquila" tras lo sucedido.A pesar de la cara de sorpresa que la sobrina de Isabel Pantoja puso al ver el predictor, lo cierto es que ella está completamente segura de que dicho positivo ha sido un error: "Si estuviera embarazada no me pongo en 'Sálvame' a hacerme el test, lo anunciaría de otra manera. Lo hubiera anunciado a mi gente, lo hubiera anunciado a mi madre... estoy segura al 100% de que no. Yo todavía no quiero ser madre" explicó Anabel antes de entrar en el portal.Aunque Anabel ha demostrado en repetidas ocasiones que le gustan mucho los niños, la colaboradora asegura que no está preparada para que esos niños sean los suyos: "No míos, de otros". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 22 (CHANCE)



