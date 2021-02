Koeman cree que el Barça no consigue rematar victorias por miedo

BARCELONA, 23 feb (Reuters) - El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, afirmó el martes que su equipo carece de confianza cuando lleva una ventaja mínima en los partidos y que debe centrarse más en imponerse a sus rivales y conseguir victorias.

El Barça empató en casa con el Cádiz 1-1 en su último partido de liga, a pesar de tener el 81% de la posesión del balón y de haber recibido sólo un disparo, antes de regalar un penalti en los últimos minutos por una falta del defensa Clément Lenglet.

"Puede ser porque nos ha costado puntos y partidos que haya un poco de miedo cuando tenemos solo un gol de diferencia y que nos cuesta jugar tranquilamente parte del partido", dijo Koeman en rueda de prensa antes del partido de Liga del miércoles en casa contra el Elche.

"También tuvimos muy mala suerte. Hay momentos en un partido donde tampoco es justo. Pero siempre hay un momento donde parece que nuestros contrarios con muy poco que hacen marcan y a nosotros nos cuesta, creamos oportunidades y al final es 1-1. Tenemos que mejorar", valoró.

El mes pasado, el Barça perdió la final de la Supercopa de España 3-2 después de ir ganando 2-1 en el minuto 90, mientras que en diciembre empató 2-2 con el Valencia en la segunda parte tras haberse adelantado en el marcador.

"El problema no es que no creamos. Peor sería que no creásemos oportunidades. Hay que pedir más efectividad de los jugadores de arriba. (...) Son momentos importantes y en esta temporada nos falta efectividad. El porcentaje de goles es bajo para un equipo como el Barcelona", añadió el técnico.

El neerlandés también dijo que ha intentado levantar el ánimo de Lenglet, al que se vio abatido cuando volvía a casa tras el partido del domingo, después de que su falta costara dos puntos al equipo.

"He hablado con él esta mañana. Es un jugador serio y muy buen profesional que se lo ha tomado muy personalmente. Como he dicho anteriormente, no es culpable un jugador solo por perder puntos, hay más cosas. Claro que hay una jugada donde pudo estar mejor, y otros errores en defensa también costaron puntos", dijo.

"También cometimos muchos errores en ataque. Con 2-0 una jugada en el último minuto no es tan decisiva y no cuesta puntos. Hay que analizar pero tampoco asumir que todo el problema es suyo". (Información de Richard Martin; editado en español por Darío Fernández y Javier Leira)