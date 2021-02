Israel.- Un tribunal de Israel aplaza hasta después de las elecciones los procedimientos en el juicio contra Netanyahu

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Israel ha aceptado la petición de los abogados defensores del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de aplazar hasta después de las elecciones legislativas previstas para marzo los procedimientos del juicio abierto contra él por presunta corrupción.



El Tribunal de Distrito de Jerusalén ha indicado que la fase de presentación de pruebas queda aplazada hasta el 5 de abril, después de las elecciones del 23 de marzo, si bien ha rechazado la petición de la defensa para retirar las acusaciones, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.



"Tras revisar y examinar los argumentos de las partes, hemos llegado a la conclusión general de que no hay razones claras para rechazar la imputación", han señalado los jueces, quienes han apuntado sin embargo a un "defecto" en los procedimientos legales por parte del fiscal general, Avichai Mandelblit.



Netanyahu compareció el 8 de febrero ante el tribunal para rechazar formalmente los cargos por corrupción que se le imputan, tras varios aplazamientos a causa de la pandemia de coronavirus. "Confirmo la respuesta presentada por mis abogados", dijo.



Tras ello, argumentó que la continuación de los procedimientos contra él sería "una cruda intervención en las elecciones" de marzo, las cuartas que celebrará el país en poco más de dos años, antes de reiterar que los casos contra él son "inventados".



Netanyahu se convirtió en mayo de 2020 en el primer jefe del Ejecutivo en ser sometido a un juicio por corrupción mientras ocupa el cargo, tras ser imputado en noviembre de 2019 por Mandelblit, tras varios meses de investigaciones en torno a varios casos.



El más grave de ellos es el caso 4000, en el que hará frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.



En el caso 1000, el primer ministro será imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) a cambio de favores.



Por otra parte, en el caso 2000 ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' debilitar al diario de la competencia 'Israel Hayom' --favorable a Netanyahu-- a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.